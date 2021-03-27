怕痛不敢大腸鏡檢查 南投縣補助長者無痛檢查

南投70歲張老太太常感頭暈、疲倦，抽血檢查發現嚴重貧血，血紅素只剩下6(正常值約10.9-15.6g/dl)，進一步檢查發現竟然是大腸癌。醫師提醒貧血原因很多，除了要考慮生理期、營養缺乏等等，也有可能是大腸癌導致之慢性出血症狀。

南投醫院院長洪弘昌說，體重減輕、排便型態改變、排便出血、腹痛、裡急後重感、貧血皆可能是大腸癌的症狀，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略，等到有症狀往往到第二期甚至更晚期了。因此國健署提供50至74歲民眾每兩年免費一次糞便潛血檢查，把握早期發現早期治療的時機。

洪弘昌建議，50歲或有大腸癌家族史的民眾應定期篩檢，糞便潛血檢查有助於發現早期大腸癌。當糞便潛血反應陽性時，應進一步安排大腸鏡檢查。

不過許多民眾擔心大腸鏡檢查容易造成疼痛感，洪弘昌說，為了清楚觀察大腸內膜，會注入氣體撐開大腸，因此會有腹脹、想解便感，且由於腸道彎彎曲曲，內視鏡在通過彎曲處時，會有不適感覺。若民眾害怕傳統大腸鏡檢查，可以考慮無痛腸鏡檢查。為了照顧南投縣65歲以上長者，提高複檢意願，南投縣政府有提供大腸鏡檢查自費部分免費補助，當大腸癌篩（定量免疫法糞便潛血檢查)結果為陽性者，可申請補助，可電洽社區醫學中心049-2231150轉2323。