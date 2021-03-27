網紅領騎凱渥名模獻完賽章 美利達經典百K相約明年見

「美利達.經典百K」單車自我挑戰今天從高鐵田中站旁的公園出發，防疫模範生台灣吸引日韓歐美等國家好選參加，5000人浩浩蕩蕩出發，迎著春風穿越彰南大街小巷，騎完116公里，許多車友回到終點交流騎乘心得，並相約明年彰化見。

「美利達.經典百K」單車自我挑戰今年邁入第十一年，車友來自全台各地喜愛單車運動的民眾，北部地區占大多數，也有遠自宜花東、金門、澎湖，台灣防疫成績亮麗，美、日、韓、印、菲、智利、西班牙、丹麥、宏都拉斯等外籍車友也參加。

縣洪榮章副縣長、立委陳素月、參山風管處曹忠猷、田中鎮洪麗娜鎮長等首長和民代鳴槍，「台灣一姊」黃亭茵、一輪的運動日常、「哲睿Jerry」等知名網紅的領騎，車友精神抖擻腳踩雙輪飛快騎出高鐵公園，沿途5個補給、補水站和維持秩序的交警和交管人員為選手服務，提供全安的活動騎乘體驗品質。

自行車騎乘運動在戶外開放空間，防疫沒問題，加上「美利達.經典百K」單車自我挑戰有口碑，學術、科技、藝文、知名企業等各路英雄好漢揪團挑戰，二度參加的台大EMB單車隊隊員表示，去年就被大會的各項優質服務感動，這是他們參加過「最好的單車活動」，所以今年又來參加。

今年騎電動輔助自行車的車友變多，美利達國內部營銷副總曾進成騎著美利達最新款，續航力超長、馬力超強的電輔車完騎116 公里；他說，車友可依據個人體能狀況選擇車輛，以他為例，親身體驗「輕鬆爬坡、騎樂無窮」的快感，以後會再騎電動輔助自行車趴趴走。

美利達經典百K活動雖標榜非競賽性質，今年邀「台灣一姊」黃亭茵、年輕好手劉恩杰、羅偉譽、徐子恩代表的Bryton.美利達車隊選手領騎，許多有實力的民間素人和KOL一輪及哲睿「尬車」，為活動增加亮麗，不過最大「嬌點」是首度請到凱渥名模為完騎的選手獻上完賽獎章，另安排黃亭菌、網紅一輪的漫畫版拍照區，車友直呼有趣，相約明年一定再來參加。

美利達公司副董事長曾崧鈴、副總經理鄭文祥，感謝縣政府、警察單位等公部門指導協助，和正新／瑪吉斯輪胎、維樂座墊、兆豐銀行、還有泰山食品等企業贊助，並表示，因有數百名地方交維志工等工作人員辛勞付出，促使活動得以順利舉行，美利達由衷表達謝意。