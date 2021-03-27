快訊

用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅領騎凱渥名模獻完賽章 美利達經典百K相約明年見

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
「美利達.經典百K」單車自我挑戰浩浩蕩蕩出發，形成彰南今天最壯盛風景， 記者簡慧珍／攝影
「美利達.經典百K」單車自我挑戰浩浩蕩蕩出發，形成彰南今天最壯盛風景， 記者簡慧珍／攝影

「美利達.經典百K」單車自我挑戰今天從高鐵田中站旁的公園出發，防疫模範生台灣吸引日韓歐美等國家好選參加，5000人浩浩蕩蕩出發，迎著春風穿越彰南大街小巷，騎完116公里，許多車友回到終點交流騎乘心得，並相約明年彰化見。

「美利達.經典百K」單車自我挑戰今年邁入第十一年，車友來自全台各地喜愛單車運動的民眾，北部地區占大多數，也有遠自宜花東、金門、澎湖，台灣防疫成績亮麗，美、日、韓、印、菲、智利、西班牙、丹麥、宏都拉斯等外籍車友也參加。

縣洪榮章副縣長、立委陳素月、參山風管處曹忠猷、田中鎮洪麗娜鎮長等首長和民代鳴槍，「台灣一姊」黃亭茵、一輪的運動日常、「哲睿Jerry」等知名網紅的領騎，車友精神抖擻腳踩雙輪飛快騎出高鐵公園，沿途5個補給、補水站和維持秩序的交警和交管人員為選手服務，提供全安的活動騎乘體驗品質。

自行車騎乘運動在戶外開放空間，防疫沒問題，加上「美利達.經典百K」單車自我挑戰有口碑，學術、科技、藝文、知名企業等各路英雄好漢揪團挑戰，二度參加的台大EMB單車隊隊員表示，去年就被大會的各項優質服務感動，這是他們參加過「最好的單車活動」，所以今年又來參加。

今年騎電動輔助自行車的車友變多，美利達國內部營銷副總曾進成騎著美利達最新款，續航力超長、馬力超強的電輔車完騎116 公里；他說，車友可依據個人體能狀況選擇車輛，以他為例，親身體驗「輕鬆爬坡、騎樂無窮」的快感，以後會再騎電動輔助自行車趴趴走。

美利達經典百K活動雖標榜非競賽性質，今年邀「台灣一姊」黃亭茵、年輕好手劉恩杰、羅偉譽、徐子恩代表的Bryton.美利達車隊選手領騎，許多有實力的民間素人和KOL一輪及哲睿「尬車」，為活動增加亮麗，不過最大「嬌點」是首度請到凱渥名模為完騎的選手獻上完賽獎章，另安排黃亭菌、網紅一輪的漫畫版拍照區，車友直呼有趣，相約明年一定再來參加。

美利達公司副董事長曾崧鈴、副總經理鄭文祥，感謝縣政府、警察單位等公部門指導協助，和正新／瑪吉斯輪胎、維樂座墊、兆豐銀行、還有泰山食品等企業贊助，並表示，因有數百名地方交維志工等工作人員辛勞付出，促使活動得以順利舉行，美利達由衷表達謝意。

單車 自行車 網紅

延伸閱讀

「我要吃牢飯！」 台南男自首搶學童自行車結果被送醫

男子單車壞掉偷老阿嬤單車代步 哀求「不是故意的」

巨大去年每股賺13.19元 獲利創高 配息8元

不露臉、不出聲！女網紅「拍上半身」教料理 單一影片獲80萬點閱

相關新聞

網紅領騎凱渥名模獻完賽章 美利達經典百K相約明年見

「美利達.經典百K」單車自我挑戰今天從高鐵田中站旁的公園出發，防疫模範生台灣吸引日韓歐美等國家好選參加，5000人浩浩蕩...

彰化兩國小半戶外球場今啟用 學童不必淋雨上體育課

彰化縣田尾鄉仁豐國小和田中鎮明禮國小的半戶外球場，今天同時落成啟用，社區當作喜事熱烈慶祝，縣長王惠美先後到場表示，學校半...

高手在民間 田尾首屆商品化組合盆栽競賽

高手果然在民間，第一屆商品化組合盆栽競賽暨成果研討會今天在田尾鄉登場，70名選手分組40組參賽，各自帶漂流木、緞帶飾品、...

社區規畫師進駐創新 南投4社區獲建築園冶獎

南投縣社區規畫師駐地輔導計畫推動績效亮眼，今天在草屯鎮雙冬鱸鰻潭社區公園成果分享及頒獎。副縣長陳正昇說，南投縣要持續發展...

員林蜀葵花季開幕 縣長追加首獎禮物民眾樂翻天

彰化縣員林市奼紫嫣紅的蜀葵花開了，只是賞花地點今年換到大埔里運動公園。花季今天熱鬧開幕，縣長王惠美趕在開幕典禮結束前到達...

搶救少子化！ 中市府首創「媒人養成班」教長輩牽姻緣

台灣結婚人口和新生兒數屢創新低，台中市政府社會局出招，首創媒人養成班，教長輩作媒牽姻緣，搶救少子化，除了傳統禮俗知識，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。