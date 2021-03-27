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彰化兩國小半戶外球場今啟用 學童不必淋雨上體育課
彰化縣田尾鄉仁豐國小和田中鎮明禮國小的半戶外球場，今天同時落成啟用，社區當作喜事熱烈慶祝，縣長王惠美先後到場表示，學校半戶外球場將與社區、社團分享，希望更多團隊共用，提高使用效率，另期待學童知福惜福，未來回饋鄉里。
仁豐和明禮兩所國小原有室外球場沒遮陽設備，晴天學生必須忍受日曬，雨天無法進行體育教學活動，縣府積極協助學校向教育部各爭取全額補助890萬元，今天仁豐國小舉行60周年校慶暨球場落成典禮，田中明禮國小新建也舉辦78周年校慶暨首座半戶外球 場落成典禮，兩校學生均表演才藝熱烈慶祝校慶和啟用半戶外球場。
王惠美感謝仁豐國小家長會和地方各級民意代表、賢達仕紳對學校的鼎力支持與協助，特別是仁豐國小第十屆校友許吉欽，每年贊助20萬元發展學校特色課程，回饋母校不遺餘力，為教育奉獻精神令人欽佩。明禮國小則積極申請各項數位科技輔助學習計畫和競爭型方案計畫，讓孩子從素養導向學習中學到真正帶得走的能力，備足能量迎向詭譎多變的未來。
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