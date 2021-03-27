高手在民間 田尾首屆商品化組合盆栽競賽

高手果然在民間，第一屆商品化組合盆栽競賽暨成果研討會今天在田尾鄉登場，70名選手分組40組參賽，各自帶漂流木、緞帶飾品、玩偶等道具進場，為組合盆栽注入個人風格。主辦單位都是田尾園藝專家，看了作品之後，忍不住稱讚「高手真的在民間」。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會主辦競賽和成果研討會，40組選手到大會指定商店採購2000元以內的園藝資材，回到會場使用大會提供的花器組合盆栽，各依設計理念放入自行攜帶的漂流木、裝飾品等物件。參賽者應該都有業餘經驗而且經驗豐富，很快地組合相當美觀而且達到禮品級標準的盆栽。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽表示，希望透過組合盆栽競賽讓更多人了解田尾擁有的豐富資源，創作者若能發揮自創意，即可讓植物融入日常生活，小則美化居家環境，或像今天的競賽，創意被大眾接受，升級為精緻化園藝產業的商品。協會總幹事張威智說，期待透過今天競賽集思廣益，讓作品不只是比賽作品，看一看就結束，而是可以商品化。

競賽作品由評審打完分數，協會拍照後，參賽者各自拍照放在社群爭取按讚人氣，明天選出最佳人氣獎。今天下午有研討會，明天下午還有超值的多肉植物與蘭花組合盆栽DIY體驗，參賽者在當（明）天上午開放報名，各限額20人，報名費150元。