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社區規畫師進駐創新 南投4社區獲建築園冶獎
南投縣社區規畫師駐地輔導計畫推動績效亮眼，今天在草屯鎮雙冬鱸鰻潭社區公園成果分享及頒獎。副縣長陳正昇說，南投縣要持續發展觀光，全縣各社區創新發展是重要根本，期待各社區繼續努力成長，為南投縣人文觀光及產業發展注入新活力。
社區成果展由包括縣府建設處長李正偉、縣議員葉仁創、草屯鎮長簡景賢及各社區幹部參加，參與社區也設攤將在地特色文創農產、社區空間改造成果充分呈現，讓各社區彼此交流分享。
陳正昇說，「看見南投好所在─南投縣社區規畫師駐地輔導計畫」，結合中央、地方共籌措1100萬元經費，補助33個社區共同參與，除了培訓社區規畫師，更以雇工購料方式，輔導社區改造公共空間，讓社區巷弄、公園、活動據點改頭換面展現風華新貌。
高雄市建築經營協會舉辦「建築園冶獎」，南投縣就獲社區文化景觀營造類的四個大獎，包括名間鄉新北社區-開心農場、國姓鄉福龜社區-環境景觀綠美化及生態池復甦計畫、草屯鎮碧洲社區-友善公園、草屯鎮雙冬社區-「圳源湧流，活躍益康」。
南投縣社區規畫師表揚的9名資深社區規劃師，名單如下，李介世、張惠姍、林秀怡、劉美芳、鍾雲暖、劉明亮、潘益修、徐淑珍、李瓔真。
獲獎社區名單如下，金牌獎草屯加老；銀牌獎草屯雙冬、埔里珠仔山；銅牌獎竹山延正、埔里慈恩、竹山中央；友善通學環境共融獎仁愛合作，最佳新興社區獎埔里麒麟，友善環境永續耕耘獎竹山中崎，最佳空間活化再利用獎水里玉峰，工藝創新技藝傳承獎竹山社寮。
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