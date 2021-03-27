員林蜀葵花季開幕 縣長追加首獎禮物民眾樂翻天

彰化縣員林市奼紫嫣紅的蜀葵花開了，只是賞花地點今年換到大埔里運動公園。花季今天熱鬧開幕，縣長王惠美趕在開幕典禮結束前到達，追加和抽彩首獎相同尺寸的液晶顯示器作為遲來的禮物，言明「人在場才能領」，幸運兒劉美雪從觀眾群中站起來，滿面笑容上台領獎。

員林市蜀葵花季由魚魚舞蹈工作室、學生社團和在地社區表演揭開序幕，縣長王惠美、立法委員陳素月及縣議員張錦昆、劉慧娟、張欣倩等首長與民代到場，周邊有社區團體擺攤，場面盛大。

市長游振雄感謝縣議員也就是前市長張錦昆任內規畫蜀葵花季，員林蜀葵花季花名遠播，只要上網搜尋蜀葵，第一個出現的就是員林，今年約有1萬株蜀葵花陸續綻開，花田上午7點到下午6點開放，4月12日養護日休園，市公所將視花況，最遲開放到4月底，市公所感謝市民代表會支持相關預算ヽ大埔社區發展協會協助花田周遭環境的交管及清潔工作，共同齊力行銷員林觀光，促成美麗的蜀葵花季。

縣長王惠美說，彰化縣幾乎每月有主題活動，光是這個月就有鷹揚八卦─全民賞鷹活動、蜀葵花季，她期待全國民眾到彰化縣旅遊，今天出席蜀葵花季開幕典禮，要送禮物表達誠意，就按照今天最大獎，她追加一部32吋液晶顯示器，可是「（中獎）人在場才有」。主持人問台下民眾「想要嗎？」大家紛紛舉手，

這時有民眾連忙上前補投抽獎券，王惠美抽出念姓名「劉美雪」，劉美雪從台下群眾中站起來，笑盈盈地走到台上領獎。市公所請王惠美抽小米運動手表，中獎人張慶昌從口袋拿出塑膠袋，小心翼翼打開，工作人員已迫不及待幫忙他抽出袋裡的數張抽獎券，仔細核對號碼，交給張慶昌到台上領獎。