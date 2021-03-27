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搶救少子化！ 中市府首創「媒人養成班」教長輩牽姻緣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「媒人養成班」今日開鑼，中市府社會局長彭懷真親自敲鑼，帶領身著古裝的迎親隊伍進場，並有傳統新娘奉茶的儀式演出。圖／吳敏濟提供
「媒人養成班」今日開鑼，中市府社會局長彭懷真親自敲鑼，帶領身著古裝的迎親隊伍進場，並有傳統新娘奉茶的儀式演出。圖／吳敏濟提供

台灣結婚人口和新生兒數屢創新低，台中市政府社會局出招，首創媒人養成班，教長輩作媒牽姻緣，搶救少子化，除了傳統禮俗知識，更教授婚姻、家庭溝通技巧，課程內容實用有趣，報名狀況踴躍，已迅速額滿，期待社會經歷豐富的學員扮演起人間月老的角色，為周邊適婚男女搭起橋樑，從相識、相愛到組成幸福家庭，孕育下一代。

「媒人養成班」今日開鑼，中市府社會局長彭懷真親自敲鑼，帶領身著古裝的迎親隊伍進場，並有傳統新娘奉茶的儀式演出。彭懷真說，去年結婚、生育數都創新低，人口首度負成長，需有創新作法，而媒人養成班，是「台中市大人讀冊吧-銀向學習計畫2.0」的全新課程，KPI是課程結束前每位學員都媒介成功，且愈多愈好。

催生媒人養成班的中市議員吳敏濟表示，5年來台中市結婚數減少2800對，全國更減少52318對，台灣人口負成長的趨勢如果不變，不久後將出現人力不足，消費市場萎縮，後果嚴重。政府雖然在2010年就此視為國安問題，推出一系列的獎勵生育政策，但效果不彰，根據專家研究，最大的癥結已經不是每個家庭生的太少，而是結婚太少。

吳敏濟強調，55歲以上的退休人員擁有豐富的人生閱歷，人脈廣泛且充滿學習熱情，非常適合扮演種子媒人的角色，因此向長青學院招生。

社會局指出，開設媒人養成班，講授婚前交往、婚禮形式、婚後經營和相關社會福利等，希望培養出新時代媒人，延續傳統文化，建立媒人網絡，媒合單身男女，提升婚育率。媒人養成班每周於大甲國中授課4小時，自今年3月31日至8月11日。

學員洪宿芬說，她的婆婆80多歲，有26個適婚的孫子女，她自己也有一對三十而立的子女，但目前都單身，為人母親卻只能乾著急。聽說媒人養成班招生時，第一時間就報名，希望從媒人班學習到理論與實務，幫助時下的適婚男女共組家庭。

近年結婚率與生育率下降，中市議員吳敏濟促成開設媒人養成班。圖／吳敏濟提供
近年結婚率與生育率下降，中市議員吳敏濟促成開設媒人養成班。圖／吳敏濟提供

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