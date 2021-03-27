中信兄弟主題捷運站吸睛 交通局再打造「職棒候車亭」

中捷綠線4月25日通車，文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，周邊附近的公車候車亭「捷運文心崇德站（崇德路）」及「台中洲際棒球場」今天貼上中信兄弟球星及吉祥物主視覺，「台中洲際棒球場」公車亭更有巨型球棒與棒球模型，吸睛又亮眼。

台中市交通局長葉昭甫表示，持續提升台中候車環境，在合適地點新建候車亭，也積極改善老舊候車亭，部分候車亭更融入地方特色進行主題美化，例如大甲火車站前老榕樹意象候車亭，以及與中信兄弟聯合打造的職棒主題候車亭等。

這次中信兄弟的主題公車候車亭，由運動局、中捷公司與台中主場的中信兄弟球團合作，打造台中交通新意象，讓市民行走城市間也可感受到濃濃的棒球氛圍，帶動城市活力。