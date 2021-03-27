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「這是羞辱！」雇主拿8千多個硬幣付移工薪資 勞動局傻眼

中信兄弟主題捷運站吸睛 交通局再打造「職棒候車亭」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷綠線4月25日通車，文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，周邊附近的公車候車亭也改早以中信兄弟圖樣當主視覺。圖／台中市交通局提供
中捷綠線4月25日通車，文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，周邊附近的公車候車亭也改早以中信兄弟圖樣當主視覺。圖／台中市交通局提供

中捷綠線4月25日通車，文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，周邊附近的公車候車亭「捷運文心崇德站（崇德路）」及「台中洲際棒球場」今天貼上中信兄弟球星及吉祥物主視覺，「台中洲際棒球場」公車亭更有巨型球棒與棒球模型，吸睛又亮眼。

台中市交通局長葉昭甫表示，持續提升台中候車環境，在合適地點新建候車亭，也積極改善老舊候車亭，部分候車亭更融入地方特色進行主題美化，例如大甲火車站前老榕樹意象候車亭，以及與中信兄弟聯合打造的職棒主題候車亭等。

這次中信兄弟的主題公車候車亭，由運動局、中捷公司與台中主場的中信兄弟球團合作，打造台中交通新意象，讓市民行走城市間也可感受到濃濃的棒球氛圍，帶動城市活力。

交通局指出，中信兄弟合作設計極具特色的候車亭，施工過程就獲得市民良好迴響。目前民眾從捷運文心崇德站出站後，可搭乘12、58、58副、58區2、71、127延及701等公車路線至洲際棒球場，每日平均行駛多達400班次，轉乘便捷又環保，歡迎民眾搭乘。

文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，「台中洲際棒球場」公車亭更有巨型球棒與棒球模型，吸睛又亮眼。圖／台中市交通局提供
文心崇德站精心布置中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題常設站，「台中洲際棒球場」公車亭更有巨型球棒與棒球模型，吸睛又亮眼。圖／台中市交通局提供

中信 公車 捷運

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