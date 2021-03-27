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彰邑聖王聖誕乞288斤福壽龜 縮小版陣頭像極微型廟會

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影

國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖，婉如微型廟會，還有用沙琪瑪設計的288斤福壽龜，及12斤和3斤等發財龜，現場還接受民眾報名擲筊「乞龜」，到今晚（27日）7點為止，擲最多聖筊者，即可當平安龜「龜主」。

座落在彰化市富貴里中華路239巷內的威惠宮，又稱聖王廟，創建於清雍正11年(1733年)縣城西門附近，主祀開漳聖王陳元光，現為國定古蹟，歷史悠久香火鼎盛，由市公所管理。

今天祝壽大典是由聖王廟管理人彰化市長林世賢主祭、彰化縣副縣長林田富也與祭，陪祭者有彰邑威惠宮開漳聖王協進會主委林大傑、值年爐主葉孟家，大總理翁富銘等人。

為慶祝開漳聖王聖誕，協進會主委林大傑特別準備了象徵創建288年的賀壽大神龜，重達288台斤；還有「創意平安龜」，是以沙琪瑪經過數天擺設製作完成，置在廟埕，提供民眾擲筊乞求吃平安，由獲得最多聖杯的人當平安龜的「龜主」；協進會另有籌募製做一些小的發財龜及轉運金牛供擲筊許願。

值年爐主暨總幹事葉孟家指出，去年因受新冠肺炎影響暫緩廟會活動，今年已稍有緩和，但基於防疫考量，活動規模縮小，在今天特別在開漳聖王座前，擺設宴王桌及彰化地區首度登場的「微型廟會」。

葉孟家說，「微型廟會」如同舉辦一場縮小版廟會陣頭活動，所有的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，通通變得超迷你，仿佛進入小人國世界，均是由他指導學生製作，希望將喜愛的廟會文化，用不同方式呈現。期望在開漳聖王庇佑下，大家都能平平安安，好運旺旺來。

國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，現場有用沙琪瑪設計的288斤福壽龜，及12斤和3斤等發財龜，接受民眾報名擲筊「乞龜」。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，現場有用沙琪瑪設計的288斤福壽龜，及12斤和3斤等發財龜，接受民眾報名擲筊「乞龜」。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化威惠宮今天上午舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，供桌上擺設的宴王桌，造型維妙維肖的陣頭、神轎、彩牌和紅壇等，婉如微型廟會。記者劉明岩／攝影

國定古蹟 新冠肺炎 神轎

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