適地適木植樹 彰化高鐵社頭特定區公園種逾2千株苗木

造林可以涵養水土，今年彰化縣境內最大規模的植樹活動，今天在社頭鄉高鐵特定區公園預定地種下茶梅等8種、2464棵苗木，縣政府和南投林管處希望利用不同種類植物的特性相輔相成，兼顧美化和生態的功能，發揮林木多元價值。

植樹活動在熱鬧的歌舞表演中展開，林務局南投林區管理處處長李政賢、縣長王惠美、社頭鄉鄉長劉錦昌和各級民意代表，和數百名帶著家人、孩子的民眾在1.87公頃公園預定地，同時種下桃實百日青、茶梅及厚葉石斑木，南投林管處準備桃金孃、象牙木、楓港柿和金毛杜鵑等4種、2000棵台灣原生觀花樹種，送給參加民眾攜帶回去栽植美化家園。

南投林管處處長李政賢說，從高山的原始森林、淺山的生態造林，到都市綠地、海岸防風林，「適地適木」有助於營造良好的生物棲地，維持生態系的生物多樣性，這次植樹都採用林管處長期培育的觀花植物茶梅、桃金孃、厚葉石斑木，觀葉植物小葉赤楠，觀果植物桃實百日青，獨角仙喜歡的光蠟樹，天蠶蛾幼蟲食草的楓香和具有水土保持功能的九芎等原生種苗木，希望達到美化及生態的功能。

南投林管處去年輔導28個社區利用國產材，許多社區表現可圈可點，其中彰化縣的財團法人維豐文化藝術基金會運用國產材當作教學素材，讓設計界與藝術界的資源整合，引導學生從生活角度切入設計家具、木材的工藝品和木屋製造，使更多人認識國產材的優點，獲頒優等社區；南投縣仁愛鄉松林社區發展協會鼓勵賽德克族人利用零碎空地種植苧麻，找回傳統部落生與苧麻文化的連結，並製作苧麻工藝文化短片製作，保存與分享傳統山林生活的智慧，也獲頒發甲等社區獎項。