彰化家扶自強兒童表揚 分享10個孩子感人孝順暖心故事

田尾鄉國二學生廖妤珊從小與父親相依為命，仰賴社會福利資源協助，廖妤珊始終保持好成績，想努力翻轉未來的生活，曾獲得總統教育獎表揚，溪州鄉小學六年級的劉宥廷是隔代教養，時常幫忙年邁祖父母農務，學習電音三太子考取街頭藝人證照，想要賺取收入貼補家用，他獲得家扶基金會全國自強兒童表揚。

兒童節將至，彰化家扶中心今天舉行縣內10名自強兒童表揚，彰化家扶中心主任王震光說，10個孩子中有5人來自單親家庭，3人是祖父母相伴的隔代家庭，2人的主要照顧者領有身障證明，每個孩子背後都有一段令人感動的故事，值得被社會看見及表揚。

廖妤珊的父親年屆62歲，經營傳統機車行，隨著時代改變收入減少，加上疫情影響雪上加霜，近年因心臟疾病裝有6支心臟支架， 對於未來十分擔憂，廖父說，生活越來越辛苦，幸好有女兒相伴，不曾讓他擔心，帶給他許多快樂，這一生已相當滿足。

廖妤珊說，父親總是盡可能的滿足她的需要，國小參加巧固球校隊覺得護膝不好用，父親為他著想帶他買全新的護具，未來想當老師，照顧需要幫助的孩子。

劉宥廷從小跟著祖父母在田間，整枝修剪、包裝套袋，他說，看到阿公阿嬤體力越來越不好很擔心，希望為他們分擔工作。

劉宥廷三姊弟跟著伯父學習電音三太子，2018年還考取街頭藝人證照，劉宥廷跟著國中的哥哥姐姐靠著路燈及手機音樂、影片，自行練習舞步，從中得到快樂，他說，希望將電音三太子文化傳承、發揚國際。