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彰化家扶自強兒童表揚 分享10個孩子感人孝順暖心故事

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
田尾鄉國二生廖妤珊獲得彰化家扶中心自強兒童表揚，她與父親兩人相依為命，生活雖辛苦卻很滿足。記者林敬家／攝影
田尾鄉國二生廖妤珊獲得彰化家扶中心自強兒童表揚，她與父親兩人相依為命，生活雖辛苦卻很滿足。記者林敬家／攝影

田尾鄉國二學生廖妤珊從小與父親相依為命，仰賴社會福利資源協助，廖妤珊始終保持好成績，想努力翻轉未來的生活，曾獲得總統教育獎表揚，溪州鄉小學六年級的劉宥廷是隔代教養，時常幫忙年邁祖父母農務，學習電音三太子考取街頭藝人證照，想要賺取收入貼補家用，他獲得家扶基金會全國自強兒童表揚。

兒童節將至，彰化家扶中心今天舉行縣內10名自強兒童表揚，彰化家扶中心主任王震光說，10個孩子中有5人來自單親家庭，3人是祖父母相伴的隔代家庭，2人的主要照顧者領有身障證明，每個孩子背後都有一段令人感動的故事，值得被社會看見及表揚。

廖妤珊的父親年屆62歲，經營傳統機車行，隨著時代改變收入減少，加上疫情影響雪上加霜，近年因心臟疾病裝有6支心臟支架， 對於未來十分擔憂，廖父說，生活越來越辛苦，幸好有女兒相伴，不曾讓他擔心，帶給他許多快樂，這一生已相當滿足。

廖妤珊說，父親總是盡可能的滿足她的需要，國小參加巧固球校隊覺得護膝不好用，父親為他著想帶他買全新的護具，未來想當老師，照顧需要幫助的孩子。

劉宥廷從小跟著祖父母在田間，整枝修剪、包裝套袋，他說，看到阿公阿嬤體力越來越不好很擔心，希望為他們分擔工作。

劉宥廷三姊弟跟著伯父學習電音三太子，2018年還考取街頭藝人證照，劉宥廷跟著國中的哥哥姐姐靠著路燈及手機音樂、影片，自行練習舞步，從中得到快樂，他說，希望將電音三太子文化傳承、發揚國際。

劉宥廷的姑姑對於三個孩子從小沒有父母照顧相當心疼，將他們視如己出，她說，盡可能給他們需要的愛，當成自己的孩子關心，讓他們在成長路上不孤單。

彰化家扶中心今天舉辦自強兒童表揚。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天舉辦自強兒童表揚。記者林敬家／攝影
彰化溪州小六生劉宥廷（左）從小由祖父母帶大，但懂事孝順感動人。記者林敬家／攝影
彰化溪州小六生劉宥廷（左）從小由祖父母帶大，但懂事孝順感動人。記者林敬家／攝影

三太子 家扶中心 街頭藝人

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