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廢棄物入侵南投濁水溪 居民要求河川局揪汙染黑手
南投縣濁水溪腹地廣大，卻讓不法業者有機可乘，載運廢棄物到濁水溪河床丟棄，甚至還點火焚燬，避免遭追緝。南投縣議員蔡孟娥要求環保局、第四河川局等單位應加強查緝，增設路口監視器，避免濁水溪遭廢棄物入侵。
南投縣環保局表示，已和竹山、集集警分局合作加強稽查偷倒廢棄物並追查來源，對違法業者依廢棄物清理法移送法辦。第四河川局表示，將針對濁水溪偷倒已加強巡防、並設置移動式、隱藏式監視器與無人機等科技蒐證器材，嚴格取締不法業者破壞濁水溪環境生態。
蔡孟娥說，濁水溪是台灣最長河川，且流經名間、竹山、集集、水里、信義等鄉鎮，腹地廣地、地點偏遠，竟引起不法業者覬覦，載運事業廢棄物到濁水溪溪畔或河床丟棄，不僅造成河川汙染，還有業者更惡劣，為避免查緝人員從廢棄物中追查來源，還引燃這些垃圾，讓消防隊員半夜灌救，疲於奔命，也造成空氣汙染。
集集警分局月初也在水里商工後方空地，發現徐姓男子駕駛大貨車正在傾倒廢棄物，當場逮捕。警方初步調查，被傾倒垃圾至少有600公噸，也追查廢棄物來源。
蔡孟娥說，不法業者利用濁水溪沿岸越堤道路，進入河畔偷倒垃圾，這原本是為便利農民進入河川公地從事農作，但濁水溪河段長，反讓不法業者藉機濫倒廢棄物，這些廢棄物甚至遠從北部而來，河川局、環保局應針對這些越堤路強化路口監視設備，才能嚇阻濫倒廢棄物。
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