搶救少子化從牽姻緣下手！台中「媒人養成班」報名秒殺

台灣結婚人口和新生兒數屢創新低，結婚率下降。台中市社會局出奇招，開班授課教長輩作媒牽姻緣，希望搶救少子化，首創「台中市大人讀冊吧：銀向學習計畫2.0」媒人養成班，20周課程指點傳統禮俗知識、教授婚姻、家庭溝通技巧，課程內容實用有趣，報名狀況踴躍，已迅速額滿。

社會局長彭懷真表示，「台中市大人讀冊吧：銀向學習計畫2.0」鼓勵民間單位發揮創意，以活躍老化為主軸，設計「認識智慧科技」、「翻轉老年思維」、「促進世代共融、共創、共好」、「推廣長輩數位學習」等創新特色課程，讓長輩有機會獲得多元學習管道，無論即將邁入老年階段或老年族群，都能夠正向面對老化、追求自我實現。

社會局表示，議員吳敏濟有感於結婚率與生育率下降，恐成長照隱憂，在大甲國中校長賴文宗極力支持下，促成開設媒人養成班，講授婚前交往、婚禮形式、婚後經營和相關社會福利等，希望培養出「新時代媒人」兼具延續傳統文化，建立媒人網絡，媒合單身男女，提升婚育率。

媒人養成班每周在於大甲國中授課，有長輩表示課程新鮮特別，迫不及待要當媒人，還有長輩要幫自己的孩子作媒。今天課程第一周介紹課程內容，還安排「文定儀式奉茶篇」讓學員身歷其境認識古禮，學員們很期待未來課程。