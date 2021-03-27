太平區農會改選 盧秀燕頒發當選證書不忘推銷枇杷
台中市22個基層農會改選陸續完成，台中市長盧秀燕今天在農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳等人的陪同下到太平區農會，向新當選理事長胡文達、常務監事鄧晉隆及獲聘總幹事余文欽及理監事祝賀，頒發當選證書，並且不忘推銷「太平枇杷」。
盧秀燕說，台中市農產品質優良，是農友心血結晶，尤其在農會全力支持下，台中農業發展有目共睹，市府將持續努力成為農會最佳夥伴，讓農友收益更好，把台中農產行銷全世界。4年1次的農會改選是重要的地方自治選舉，她為了表示對農業的重視，一一頒發選聘書，也代表市民表達恭賀。
太平區農會表示，太平山區物產豐富有枇杷、荔枝、龍眼、麻竹筍、蜂蜜、香蕉等農產，現在正是太平枇杷產季，感謝市府、公所能與農會繼續合作，使第19屆的「太平枇杷節」在配合防疫下，透過枇杷園巡禮、採果、評鑑、石虎家族枇杷園體驗、雄獅旅遊等方式推廣，從2月下旬至4月枇杷產期，「太平枇杷」口碑行銷宣傳觸及率逾25萬人次。
太平區長許貴芳說，農林漁牧業普查工作將於5月1日至6月30日展開，採「實地訪問 」或「網路填報」，請太平農會向農友加強宣導，期能讓普查工作順利完成，有助於未來農業政策訂定方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言