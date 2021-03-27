台中10部QWater民生用水何時設置？最快5月能「解渴」

面對嚴峻水情，中央4月6日將啟動分區供水。台中市水利局表示，已開放福田、文山、水湳水資源回收中心給工業或科技業申請設置短期淨水設施，將並收取相關費用，放流水提供工業及科技產業使用，所替換出原使用的自來水則可調配給民生使用。

另外，民生飲用水部分，台中市向中央爭取增援QWater淨水設備10台，每日可供應150噸民生用水；提供產業用水的RO級移動式淨水設備5台，每日可供應2500噸產業用水，並預留後續擴充，總經費7360萬元。

水利局表示，中央核定經費後，才能辦理採購作業，目前正在進行招標，預計4月6日起開始設置，4月16日前可完成5台，最快4月30日才能完成10台QWater淨水設備，公布取水地點，最快5月才能「解渴」。

台中地區降雨量創歷史新低，水利局提出由企業自行開發抗旱水源，開放福田、文山及水湳水資源回收中心利用放流水，全球晶圓代工龍頭台積電表達高度的設置意願並至福田水資中心現勘，預計每日取用14400噸放流水產製8000噸再生水。

水利局指出，以台積電為例，利用14400噸放流水產製8000噸再生水，就是可節省8000噸自來水，讓水公司可調配給民生用水，相當3.2萬人每日自來水用水量。

各企業可依規提出設置申請，水利局將全力協助，也歡迎民間廠商前來水資中心自取放流水，紓解水荒並降低旱期缺水造成的不便及經濟損失。