130年古蹟「台灣府儒考棚」修復 化身咖啡美學場域

走過百年歲月的「台灣府儒考棚」是清光緒18年（1982年）新建省會台灣府小北門街內建築群之一，俗稱「考棚」，做為全台考生參加鄉試之用，至今已有130年歷史，是目前台灣僅存的考棚建物以及現存少有的清朝官署建築，2006年被台中市政府指定為市定古蹟，是目前國內僅存的清代考棚建物，遺構歷經搬遷，導致僅剩局部建築結構。

台中市投入7650萬元修復並已完工，透過強化玻璃增加室內自然採光，並以鋼棚架保護清代既有屋架結構，新舊工法搭配使用，妥善保存文化資產，未來完工後將委由樸實創意設計活化經營，今年3月10日已先開幕試營運，但知道的市民不多。

台中市文化局長張大春近日勘察營運現況，他對台灣府儒考棚呈現的多元藝術風貌感到驚艷，也感謝營運團隊的用心，民眾走進歷史場域，宛如穿越時光隧道，能了解文化資產內涵的傳統建築文化，更認識生活實驗平台的跨界藝文空間，可望變成台中舊城區嶄新的文化觀光亮點。

文化局指出，今年由許哲瑜、郭中元、張書華跨界組成「中島GLAb」團隊進駐台灣府儒考棚，結合舊有的文化資產空間打造屬於台中在地生活風格美學的實驗場域，更透過策展、編輯的概念邀請各領域專家跨界合作，從圖像複合思考，遊走於扁平到立體化的實驗概念設計，展現出構築多層次風格美學的場域。

今年第一季開幕活動，展覽主題將以「coffee or tea」混合的樣態，以茶、咖啡及台中的生活做為策展起點，尋覓台中在地的六個品牌Cameza、Coffee Stopover Black、Edia Cafe、Washida Home、本冊‧佔空間、兆兆茶苑等六家，還有選物、閱讀、攝影，從風味延伸品味，創造不同思維層次的組合，混合出獨有的台中步調。

試營運的台灣府儒考棚還有一大亮點，外媒評比台灣最好的前25名咖啡品牌Coffee Stopover，也以「Coffee Stopover R」的概念參與，並推出考棚限定版咖啡，將茶與咖啡以完美比例調配，並以法蘭絨濾布沖煮，將台灣府儒考棚街區附近早期的茶街文化以每杯香氣獨特的茶咖啡呈現給每位顧客。

文化局長張大春表示，目前除了台灣府儒考棚啟動營運，國定古蹟台中州廳正的修復工程、歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程、歷史建築大屯郡役所及台中州廳附屬建築群修復及再利用工程，整體預計2022年完工，未來將以台中州廳作為城市文化發展的核心基地，結合刑務所官舍群文化園區、綠空鐵道，輔以低碳接駁車與Ubike站點串聯多個文化資產空間與藝文場域，打造「歷史文化園區、重現舊城風貌」。