影／中市警犬成軍慶三周年 自製紀念衫超搶眼

台中市警局警犬隊今日歡慶成軍滿3周年，3年來中市警犬隊的8隻小萌犬，除了日常巡查外，在各種大型活動，諸如臺中世界花博、國慶晚會、萬人泳渡日月潭、中職球賽、跨年活動及首長維安等勤務，皆能看到他們小小的身軀，鑽進每一個角落，仔細地搜索著，不讓任何違禁品或爆裂物影響活動進行；除了威猛的偵爆犬外，不同體型的緝毒犬，運用天生敏銳的嗅覺，協助警方破獲數十件槍毒案件，是不可或缺的重要夥伴。

為了感謝民眾對警犬的支持與鼓勵，中市警犬隊在成軍3周年的這天，特別以奔騰的NINJA身影設計3周年犬隊紀念衫，希望走過草創時期的警犬隊，可以如奔騰的狼犬般越來越強大。

警犬隊長江明慧特地運用有趣的剪輯方式，讓領犬員和警犬以親子裝方式呈現，展現另類默契。有趣的換換衫影片亦同步上傳至「臺中市刑大」臉書粉絲專頁，搭配網路抽獎活動贈送客製化紀念衫，活動時間從3月27日起4月4日24時止，活動方式係回答中市警犬的相關內容即可參加抽獎，歡迎大小朋友踴躍參加抽獎。