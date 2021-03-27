熱心警友贈600顆高麗菜 台中員警川燙清炒展現好手藝
台中市警六分局23日獲得善心警友贈送600顆高麗菜，員警們對突如其來的「加菜」非常高興，紛紛感謝警友熱忱，分局長吳耀南表示，高麗菜具有抗老、防癌、防骨質疏鬆及保護心血管等益處，希望每位員警人手1顆高麗菜，都能加菜滿滿，吃飽繼續為治安打拼！
高麗菜屬於十字花科，具有抗癌功效，含有大量植化素，能降低身體產生致癌物質，預防癌症，以及硫代配糖體，能消滅自由基，防止細胞發炎，達到抗癌功能。另外，因高麗菜富含維生素U，能夠修復胃黏膜，有「天然養胃良方」之稱，對於勤務繁忙，三餐常常外食的員警來說，好處多多。
此次熱心警友購買600顆高麗菜，除幫助辛苦的菜農們度過菜價低迷時刻，也讓第六分局五百多位員警弟兄獲得人手1顆高麗菜補充體力，同時意外發現同仁們的好手藝，除簡單的川燙、清炒高麗菜外，也有員警購買各種配料，搭配高麗菜煮成火鍋等料理，讓員警們都能飽餐一頓，充滿元氣繼續為西屯區治安盡心盡力。
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