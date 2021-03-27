快訊

3國新增確診數創單日新高 墨西哥死亡人數飆破20萬人

大陸新疆棉風暴 謝金河：又創造了台灣供應鏈一次機會

台中鋁門窗董座起家厝打造成公益平台 再捐200萬做公益

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
勝群金屬董事長陳武華（右二）說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
勝群金屬董事長陳武華（右二）說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供

國內鋁門窗大廠勝群金屬董事長、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華「起家厝」不蓋豪宅，轉念打造成公益平台「勝群多功能展館」，承諾藝術展演所得20%捐做公益，開幕首展「山嵐。迎曦。如意自在」共募得200萬7627元，他兌現承諾，在建業律師事務所合夥律師王士豪見證下，由勝群總經理陳珈豪代表捐給台灣行動菩薩助學協會。

陳武華說，勝群多功能展館位於台中市北屯區，原為勝群的工廠舊址，也就是俗稱的「起家厝」，7年前工廠搬遷後，原本打算規劃蓋豪宅建案，後轉念打造成公益平台當志業更有意義，於是打造成為公益平台「勝群多功能展館」。

他指出，勝群多功能展館規畫有美術館、圖書館、咖啡館瑜珈館等，免費提供藝術展演等服務，並且一年舉辦四檔大展，藝術展演所得20%捐助弱勢學子。首展邀請女性雕塑家廖迎晰、畫家陳炳臣、雕塑家陳貞領，舉辦「山嵐。迎曦。如意自在」展覽，獲得許多收藏家慧眼珍藏。未來每年將規劃四檔國際級展覽。

陳武華說，會館結合藝術與愛心打造成公益平台，會館不以營利為目的，而是將一般藝廊的行政成本轉為捐款，對藏家而言做愛心完全沒有額外負擔，又能收藏喜愛的美麗藝術品，皆大歡喜。不少北屯區民眾經常走訪，假日更邀請親朋好友專程來看展、喝咖啡。

他指出， 會館除了靜態藝術展覽外，也提供精品咖啡、好書閱讀、瑜珈教室等服務，未來並不定期舉辦音樂會或藝文展演活動，全館不收門票免費參觀，歡迎台中市民休閒走訪。

勝群金屬董事長陳武華說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
勝群金屬董事長陳武華說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
勝群金屬董事長陳武華（右）說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
勝群金屬董事長陳武華（右）說，勝群多功能展館開幕首展共募得200萬7627元，在律師的見證下，捐給台灣行動菩薩助學協會。圖／台灣行動菩薩助學協會提供

咖啡館 愛心 瑜珈

延伸閱讀

帶放大鏡品舊時光蹤跡 連假來趟微縮懷想之旅

汐止警分局攜手湖光里 打造「優質治安社區」

基隆73年「紅磚屋」變身「青聚點」 市府邀青年出點子

號稱媲美台南花園夜市 大旺夜市申請遭退回

相關新聞

中捷綠線擴大接駁 17公車調整

中捷綠線恢復試營運，首日運量5.5萬人，比首次試營運首日7萬多人少。台中市交通局強化捷運接駁，調整17條公車路線，與捷運...

熱心警友贈600顆高麗菜 台中員警川燙清炒展現好手藝

台中市警六分局23日獲得善心警友贈送600顆高麗菜，員警們對突如其來的「加菜」非常高興，紛紛感謝警友熱忱，分局長吳耀南表...

清明連假交管 溪頭採滿場分流

清明連假即將到來，為了預防國道3號車流爆滿，4月4、5日名間交流道上午7時到晚間7時雙向封閉，車輛只下不上。溪頭風景區實...

住溫室的…溪湖早春葡萄品質好

彰化縣早春葡萄即將進入量產期，昨天送到台北市果菜市場拍賣最高價每公斤320元；溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，葡萄農紛紛轉戰...

中、彰公共單車換系統 不能跨區

台中、彰化公共自行車原本都是微笑單車1.0，原本可跨區互通，今年起台中陸續升級為2.0系統，彰化也改為運點科技Moovo...

中捷通車後 800、53路公車將調整成「綠一到綠三」

中捷綠線恢復試營運，首日運量5.5萬人，比上次試營運首日7萬多人減少。台中市交通局表示，客運業者已配合捷運調整17條路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。