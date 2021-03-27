台中鋁門窗董座起家厝打造成公益平台 再捐200萬做公益

國內鋁門窗大廠勝群金屬董事長、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華「起家厝」不蓋豪宅，轉念打造成公益平台「勝群多功能展館」，承諾藝術展演所得20%捐做公益，開幕首展「山嵐。迎曦。如意自在」共募得200萬7627元，他兌現承諾，在建業律師事務所合夥律師王士豪見證下，由勝群總經理陳珈豪代表捐給台灣行動菩薩助學協會。

陳武華說，勝群多功能展館位於台中市北屯區，原為勝群的工廠舊址，也就是俗稱的「起家厝」，7年前工廠搬遷後，原本打算規劃蓋豪宅建案，後轉念打造成公益平台當志業更有意義，於是打造成為公益平台「勝群多功能展館」。

他指出，勝群多功能展館規畫有美術館、圖書館、咖啡館、瑜珈館等，免費提供藝術展演等服務，並且一年舉辦四檔大展，藝術展演所得20%捐助弱勢學子。首展邀請女性雕塑家廖迎晰、畫家陳炳臣、雕塑家陳貞領，舉辦「山嵐。迎曦。如意自在」展覽，獲得許多收藏家慧眼珍藏。未來每年將規劃四檔國際級展覽。

陳武華說，會館結合藝術與愛心打造成公益平台，會館不以營利為目的，而是將一般藝廊的行政成本轉為捐款，對藏家而言做愛心完全沒有額外負擔，又能收藏喜愛的美麗藝術品，皆大歡喜。不少北屯區民眾經常走訪，假日更邀請親朋好友專程來看展、喝咖啡。