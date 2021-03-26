中捷通車後 800、53路公車將調整成「綠一到綠三」

中捷綠線恢復試營運，首日運量5.5萬人，比上次試營運首日7萬多人減少。台中市交通局表示，客運業者已配合捷運調整17條路線，另新闢5路與捷運場站端點連接。市區公車 53路、800路兩條路線，因與捷運大幅重疊，4月26日起路網將進行調整。

葉昭甫表示，中捷將在4月25日正式通車，市區公車53路、800路兩條路線，從4月26日起調整。800路是綠線的先導公車，路線和停靠站和捷運一模一樣，未來800路將改名「綠一」走Ｓ型路線，初步以台灣大道為分界，北段以漢口路為主要幹道；南段改走大墩路，希望透過公車接駁，擴大捷運服務路廊，串接居民到附近的捷運站。

53路目前從霧峰省議會到北屯大坑，未來調整為「綠二」、「綠三」兩路。綠二屬於北段，從大坑到文心森林公園；綠三是南段，從省議會到台中市議會。葉昭甫表示，53路線長，民眾反映常誤點，尖峰時間駕駛一趟就要花兩個多小時，負荷量大，因此「裁切」成兩段。

有民眾認為，53路裁切兩段和原路線幾乎一樣，意義不大。交通局指出，新北環狀線通車後曾取消重疊路線的公車，引發民怨，最後又復駛，現階段盼先養成市民轉乘習慣，再根據運量減少重疊路線。以捷運文心崇德到文心中清站為例，兩站距離長，間格5個公車停靠站，仍需要公車接駁引導轉乘。