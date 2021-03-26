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大甲媽送東螺媽石碑 清明連假參拜打卡送限量版口罩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮東螺天后宮今天舉行揭碑彩排儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮東螺天后宮今天舉行揭碑彩排儀式。記者簡慧珍／攝影

媽祖遶境進香季來臨，大甲鎮瀾宮媽祖預定國曆4月9日子夜起駕，11日路過和駐蹕彰化縣北斗鎮東螺天后宮，今天東螺天后宮彩排11日的「東螺開基祖廟」 石碑揭牌儀式，同時開放信眾先睹為快，並了解東螺媽與大甲媽的歷史淵源。

東螺天后宮位在東螺溪畔，是彰南的古老媽祖廟，據考證早年由平埔族人祭祀，東螺媽因此被稱作「番婆媽」，大甲媽前往嘉義新港奉天宮遶境進香，都會到東螺天后宮駐蹕小歇，再繼續南下，兩廟往來淵遠流長的歷史刻在烏心石木碑，現存於東螺天后宮。

大甲鎮瀾宮感念兩廟交好300多年，去年委託對岸石雕名師以唐山石按照歷史紀錄，重刻「東螺開基祖廟」石碑，今年春節後送到東螺天后宮，立在廟前供信眾瀏覽，預定4月11日舉行揭碑儀式，東螺天后宮擔心當天「人山人海」，恐怕有些信眾無法擠進來親睹，提早在今天舉行彩排，開放參觀。北斗鎮長李玄在介紹東螺媽限定版口罩，４月2日至5日清明連假期間參拜東螺媽並打卡即送口罩。

東螺天后宮管理委員會主任委員薛銘財、副主委黃旗旺表示，東螺媽的歷史可追溯至明末清初，1805年東螺天后宮毀於接連兵禍水患，直到近年透過各種蛛絲馬跡，到溪州民宅請回軟身東螺媽，後來又到南投請回先民帶到埔里祀奉的媽祖回來團聚，現今新刻石碑重現300年前史料，有助各界了解東螺媽的歷史。

天后宮 媽祖 遶境

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