響應國際關燈日 中市府3月27日熄燈1小時

響應國際關燈日，台中市政府將於27日晚上8時30分至9時30分，與全球同步熄燈1小時，市長盧秀燕並連續2年拍攝影片，鼓勵民眾共同參與，號召全民節能減碳、愛地球。

台中市環保局表示，「地球1小時（Earth Hour）」源自2007年，由世界自然基金會（WWF）於澳洲雪梨發起的公益活動，藉由關燈行動，呼籲全球政府與民眾正視氣候變遷議題。

環保局指出，今年社團法人台灣青年氣候聯盟（TWYCC）及中華民國荒野保護協會合作，舉辦「2021地球1小時（2021 Earth Hour）」台灣官方活動，邀請盧秀燕錄製影片鼓勵民眾參與，呼籲民眾關上不必要的電燈，與世界各國同步減碳、守護地球。

環保局表示，市府每年均響應，今年將於27日晚上8時30分至9時30分，同步關閉台灣大道市政中心、文心第二行政大樓、陽明市政大樓等3處主要辦公大樓的外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備，市府所屬各級機關學校也將配合熄燈，透過全球熄燈1小時，提升民眾環保意識。