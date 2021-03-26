追螢族注意了！南投奧萬大、杉林溪賞螢季節登場

每年春夏之交的季節，台灣各地螢火蟲陸續開始進入繁殖季，各地森林遊樂區一起沐浴在螢光紛飛的夜晚，雖然今年受限於雨水不豐，但仍有螢火蟲在山頭溪旁，一明一暗不停眨眼，昭告全台百萬「追螢族」，今年的賞螢季節已悄悄開始了。

南投今年最早出現的螢火蟲地方在杉林溪，在嚴禁農藥及減少光害等措施，保護螢火蟲棲地下，復育出冬季稀有的冬天螢火蟲…「神木螢」。神木螢生態習性分佈於臺灣中高海拔山區，發生期11月至翌年3月，在5℃的低溫環境依然活躍。

杉林溪園區表示，每逢2月中下旬神木螢大量出現，從入夜開始在森林邊緣，神木螢的發光持續不閃爍，於森林底層草叢中緩緩升起，飛舞躍動於森林間；但活動時間不長，最活躍的出現時間在天黑後約1小時，超過夜間8時後會越來越少，因此賞螢的時間要提早。

奧萬大森林遊樂區剛結束櫻花季，緊接著就是螢火蟲紛飛求偶的時刻，南投林管處表示，園內最常見的是黑翅螢，目前生長周期固定、數量繁多，具有良好的觀賞價值外；黃綠色的螢光中，也夾雜著不同顏色的雌光蟲，屬於奧萬大的稀有種，是難得一見的螢火蟲種類。