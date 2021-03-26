轉作溫室提升品質 溪湖早春葡萄後勢看漲

彰化縣早春葡萄即將進入量產期，今天送到台北市果菜市場拍賣最高價每公斤280元，行情走俏；溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，葡萄農紛紛轉戰溫室葡萄，每年增加約20多公頃溫室面積，整體品質較去年同期又提升。

溪湖鎮中山里里長楊平國也種葡萄，不過「公務繁忙」，無暇露天轉溫室，但他說，中山里堪稱溪湖鎮的葡萄大里，種植面積約170公頃，去年溫室120多公頃，溫室好處多，方便管理，病蟲害相對減少，今年增加到150公頃。

中山里葡萄農楊志謙早年是泥水師傅，因跟著建築業起落，收入和生活都不穩定，見葡萄產業有「錢」景，30年前改行種葡萄，起初4分地，漸漸擴大到1公頃溫室葡萄，如願過著規律的務農生活。

楊志謙表示，溫室飼養肉雞吃草吃蟲，肉雞的排遺當作天然肥料，朋友笑稱他的葡萄是有「雞」葡萄，代表健康無藥物殘留。

彰化縣葡萄種植面積全國最大，為了保價，楊志謙分五批種植，每批間隔10至15天以錯開採收期。葡萄結果大約145到150天成熟，楊志謙的第一批葡萄再過10天達到150天，「熟度高，甜度也高。」都有18度以上。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，政府鼓勵葡萄農搭建溫室，每分地補助32萬多元，「品質決定價格」，鎮農會近年經手送案的葡萄溫室面積每年20多公頃，露天葡萄面積越來越少，溫室葡萄越來越多，品質年年提升。