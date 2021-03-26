快訊

景氣熱！二月景氣燈號亮「紅燈」十年來首見

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉作溫室提升品質 溪湖早春葡萄後勢看漲

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮溫室葡萄面積逐年增加，提升早春葡萄品質，左起鎮民代表劉晚玉、鎮長黃瑞珠、中山里長楊平國、葡萄農楊志謙察看葡萄品質。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮溫室葡萄面積逐年增加，提升早春葡萄品質，左起鎮民代表劉晚玉、鎮長黃瑞珠、中山里長楊平國、葡萄農楊志謙察看葡萄品質。記者簡慧珍／攝影

彰化縣早春葡萄即將進入量產期，今天送到台北市果菜市場拍賣最高價每公斤280元，行情走俏；溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，葡萄農紛紛轉戰溫室葡萄，每年增加約20多公頃溫室面積，整體品質較去年同期又提升。

溪湖鎮中山里里長楊平國也種葡萄，不過「公務繁忙」，無暇露天轉溫室，但他說，中山里堪稱溪湖鎮的葡萄大里，種植面積約170公頃，去年溫室120多公頃，溫室好處多，方便管理，病蟲害相對減少，今年增加到150公頃。

中山里葡萄農楊志謙早年是泥水師傅，因跟著建築業起落，收入和生活都不穩定，見葡萄產業有「錢」景，30年前改行種葡萄，起初4分地，漸漸擴大到1公頃溫室葡萄，如願過著規律的務農生活。

楊志謙表示，溫室飼養肉雞吃草吃蟲，肉雞的排遺當作天然肥料，朋友笑稱他的葡萄是有「雞」葡萄，代表健康無藥物殘留。

彰化縣葡萄種植面積全國最大，為了保價，楊志謙分五批種植，每批間隔10至15天以錯開採收期。葡萄結果大約145到150天成熟，楊志謙的第一批葡萄再過10天達到150天，「熟度高，甜度也高。」都有18度以上。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，政府鼓勵葡萄農搭建溫室，每分地補助32萬多元，「品質決定價格」，鎮農會近年經手送案的葡萄溫室面積每年20多公頃，露天葡萄面積越來越少，溫室葡萄越來越多，品質年年提升。

「買葡萄看三頭四度。」溪湖鎮長黃瑞珠說，溪湖鎮葡萄種植面積約500公頃，全縣最大，消費者選購時要注意「三頭四度」，三頭分別是葡萄趴頭（果串大）、粒頭（顆粒飽滿）、粉頭（果粉均勻），四度則是Q度、甜度、香度、色度，若能掌握訣竅，就能買到高品質葡萄。

溪湖鎮葡萄農楊志謙採收早春葡萄，右起鎮民代表劉晚玉、鎮長黃瑞珠說果粒少賣相差卻比較甜。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮葡萄農楊志謙採收早春葡萄，右起鎮民代表劉晚玉、鎮長黃瑞珠說果粒少賣相差卻比較甜。記者簡慧珍／攝影

農會 建築

延伸閱讀

下一代太陽能溫室不影響光合作用 發電種菜兩不誤

清明連假要到了！祭祖禁忌曝光：選對時間、6種水果不要拜

喝得到鳳梨＋葡萄果肉！麻古茶坊「金鑽鳳梨葡萄波波」新口味，還推「金鑽鳳梨梅蜜」鹹酸甜滋味

全台都買得到了！CoCo「星空葡萄」夢幻登場，加推草莓手搖＋奶蓋好欠喝

相關新聞

追螢族注意了！南投奧萬大、杉林溪賞螢季節登場

每年春夏之交的季節，台灣各地螢火蟲陸續開始進入繁殖季，各地森林遊樂區一起沐浴在螢光紛飛的夜晚，雖然今年受限於雨水不豐，但...

顏寬恒也公開體重 為陪伴孫女發願「3個月減重10公斤」

桃園市長鄭文燦日前拍影片揭露他的體重只有79.8公斤，引發熱議。台中市前立委顏寬恒，今日也發文公開自己的體重「89.5公...

清明連假防塞車 名間交流道管制、溪頭滿場分流

清明節4天連假即將到來，為了預防國道3號車流爆滿，4月4、5日名間交流道上午7時到晚間7時雙向封閉，車輛只下不上，南投縣...

水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

因天旱雨少，水情嚴峻，台中、北彰地區自來水預定4月6日起，「供五停二」輪流供水，由於四月預期仍無足夠雨量，在這場供水延長...

中捷綠線昨天試營運首日運量5.5萬人次 備戰周末與連假

台中捷運綠線昨天恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次，前3大熱門車站依序是高鐵台中站、市政府站、北屯總站。台中捷運公...

轉作溫室提升品質 溪湖早春葡萄後勢看漲

彰化縣早春葡萄即將進入量產期，今天送到台北市果菜市場拍賣最高價每公斤280元，行情走俏；溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。