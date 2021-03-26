水里鄉抗議發電尾水淤砂排放 要求清濁分流延管入溪

水里鄉抗議台電日月潭淤砂排入水里溪，嚴重影響當地鄉親平常用水，鄉長陳癸佑上午要求台電增設延長排砂放流管，以「濁清分流」工法，確保水里溪水不受排砂影響，對此大觀電廠指出，水里溪本身自然流量非常少，水源主要是來自台電公司的發電尾水，但既然鄉公所提出放流管工法的建議，已委請顧問公司進行評估，降低環境生態的衝擊。

鄉長陳癸佑表示，水里溪是全國唯一流穿市中心的溪流，原本清澈的溪水，讓水里人引以為傲，鄉公所每年均利用水里溪舉辦玩水節，吸引不少遊客；但台電大觀及明潭發電廠為解決日月潭淤積排砂問題，不採納水里鄉公所意見，硬要將淤砂直接排入水里溪內，並稱排砂不會影響水里溪水源及生態，將再次進行排砂測試，對此表達堅決反對。

陳癸佑說，水里鄉強烈要求台電需以清濁分流方式，增設延長排砂放流管，從民生橋到濁水溪，確保水里溪水不受排砂影響。如果台電公司執意測試排砂，將不惜抗爭到底，確保水里鄉親的權益與生活品質。

大觀電廠指出，台電去年3月至4月間委請顧問公司針對發電排砂對於下游之影響進行為期兩個月之模擬試驗，經試驗結果，泥水經過發電用水稀釋過後，下放到下游之濃度已低於1000ppm，更低於水里溪匯流濁水溪平均3000ppm的濁度，水里溪也並未因此有造成淤積情形，既然鄉公所提出了「清濁分流」概念，台電公司也立即展開相關作業工法評估。