中市潭子新田登山步道木棧道損壞 預計今年底前修好

使用長達14年的台中潭子新田萬里長城登山木棧道，在山區高溫潮濕的環境中，許多棧道已經損壞，立委楊瓊瓔今日偕同中市議員賴朝國前往會勘，確認步道沿線需整修補強位置。農委會水保局承諾會立即補助500萬元經費、加上市府自籌100萬元，協調由中市府觀旅局進行復健工程，預計年底前可完工恢復通行。

新田里吳政潭里長指出，近600公尺長的新田萬里長城是小而美的登山步道，每天早晚都有近百位民眾登山，假日人潮更多，中途還有涼亭可供遊客休息泡茶，很受歡迎，但部分木棧道損壞，擔心登山民眾踩空發生意外，希望盡快完成步道修繕。

水保局台中分局表示，潭子新田萬里長城登山步道部分木棧道腐朽、護欄損壞，現勘後達成決議將儘速修繕步道，但礙於經費有限，因此分期執行，其中損壞較嚴重的上半段步道先整修，整修工程經費約600萬元，俟工程完工後再持續爭取第二期經費施做。

中市府觀光旅遊局承諾，會針對木棧道腐朽、護欄損壞等進行修復強化及保護措施，將儘速簽核經費辦理發包、施工，年底前可修復完成恢復通行。

賴朝國說，新田萬里長城登山步道自2005年闢建至今，部分木棧道及景觀平台腐朽損壞，對爬山的老人家及孩童有潛在危險，希望政府重視。

楊瓊瓔表示，山區較為潮濕，登山步道部份區域有白蟻，造成現有木質步道損壞，由農委會水保局及市府籌措600萬元修繕經費，辦理修復腐朽木棧道及損壞護欄，提供鄉親有個舒優的登山及步行環境。