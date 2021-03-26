中捷周邊商品熱賣 「小綠綠福利社」辦4天快閃日

台中捷運綠線已展開試營運，粉絲們敲碗的小綠綠周邊商品，除車站販賣機全面上線販售周邊商品外，「小綠綠福利社」快閃店花車安排4次快閃行動，3月27日、4月3、4日在捷運高鐵台中站，4月10日在市政府站登場，首次販售列車微型積木、小綠綠摺疊環保帆布袋、中捷動漫明信片等紀念品。

中捷公司表示，「小綠綠」是台中捷運綠線全自動無人駕駛列車擬人化的角色，在台中捷運粉絲團受到歡迎，並發展出周邊商品；配合試營運及通車時程續推出系列商品，上次試營運以「小綠綠福利社」快閃店花車販售，創下好口碑。

中捷公司指出，這次快閃店以列車或其他捷運元素為設計意象，搭配通車紀念開發實用性商品，和粉絲一起迎接台中捷運新生活，首推品項包括列車微型積木、小綠綠摺疊環保帆布袋、中捷動漫明信片。

現在也持續販售小綠綠Q版角色周邊商品，並為授權商機鋪路，讓擬人化的小綠綠角色療癒每位粉絲的心，品項包括迴力車、訂書機、抱枕、文具組、超輕量自動傘、小綠綠出沒中卡套。

「小綠綠福利社」快閃店試營運期間，分別是明日、4月3日、4日上午10時30分至下午4時在高鐵台中站一號出口意象區，4月10日上午10時30分至下午4時在市政府站一號出口都將出現快閃行動。