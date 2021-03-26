水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

因天旱雨少，水情嚴峻，台中、北彰地區自來水預定4月6日起，「供五停二」輪流供水，由於四月預期仍無足夠雨量，在這場供水延長賽中，經濟部水利署將腦筋動到伏流水，繼在彰化烏溪啟用兩口伏流井後，第三口伏流井可望在一個月後供水，另在濁水溪及台中大安溪也陸續將開發啟用。

彰化縣目前的兩口伏流水井，分別位在烏溪彰化市福田段，每天可供水一萬噸，供應彰化市東郊4萬戶使用，在此次缺水危機發揮很大的調配作用，水利署及台灣自來水公司因應此缺水危機，3月24日起，在彰化市田中里進行烏溪堤防烏溪伏流水工程，預計約一個多月在5月7日竣工，連同淨水設施總經費共1億9265億元，估計可供水兩萬噸，合計三口伏流水井，共可供水3萬噸。

彰化縣自來水每天需供38萬噸，除鑿用地下水27萬噸地下水及雲林湖山水庫外，彰化市、和美鎮6里、花壇鄉白沙及岩竹村的自來水源，每天約需8萬噸自來源，則由來自台中地區供應，此次台中及苗栗進入供水紅燈限水措施，位在供水末端的北彰化，用水更是吃緊，如果第三口伏流水井完成供水，合計三口井伏流水井就可以供應3萬噸，對於供水調配大有幫助。

彰化縣長王惠美今天上午與經濟部水利署長賴建信等人陪同，視察彰化市田中里烏溪堤防烏溪伏流水工程，賴建信說，伏流水井是取自運用在溪床下的水，經淨水廠再加以處理，對於今年連續枯旱將有很大幫助，從過去經驗來看，以往的1萬噸備源水源就可以有很大的效果，未來也將再規劃雨水再利用等，共同解決缺水危機。

賴建信說，目前除彰化市這三口伏流水井外，在彰化縣還要在濁水溪開發伏流水井，另台中市大安溪的伏流水井昨天也已決標，除了可以應急外，平時也可以做為儲備水源。就長遠來說，則在於烏溪鳥嘴潭人工湖的興建，期程是兩年內完成，第一階段可在今年年底前供水，完成後，21萬噸可供彰化縣使用，可取代地下水源，提供更優質的自來水，其餘4萬噸則供應南投縣。

王惠美表示，她當立委時，就積極爭取烏溪開發伏流水，因此有福田兩口伏流水井供水，很感謝水利署要在短短一個月開發伏流水，協助解決缺水危機，而彰化縣政府面對此次限水，已向自來水公司協調，提供40多個供水站供民眾使用，消防局的水庫車也已清毒完畢隨時可以支援，另外，縣內3座汙水處理廠也提供回收水，給大家做為非食用水使用，歡迎鄉親前往免費取用。