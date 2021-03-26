快訊

幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用。圖／台水公司第11區管理處提供
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用。圖／台水公司第11區管理處提供

因天旱雨少，水情嚴峻，台中、北彰地區自來水預定4月6日起，「供五停二」輪流供水，由於四月預期仍無足夠雨量，在這場供水延長賽中，經濟部水利署將腦筋動到伏流水，繼在彰化烏溪啟用兩口伏流井後，第三口伏流井可望在一個月後供水，另在濁水溪及台中大安溪也陸續將開發啟用。

彰化縣目前的兩口伏流水井，分別位在烏溪彰化市福田段，每天可供水一萬噸，供應彰化市東郊4萬戶使用，在此次缺水危機發揮很大的調配作用，水利署及台灣自來水公司因應此缺水危機，3月24日起，在彰化市田中里進行烏溪堤防烏溪伏流水工程，預計約一個多月在5月7日竣工，連同淨水設施總經費共1億9265億元，估計可供水兩萬噸，合計三口伏流水井，共可供水3萬噸。

彰化縣自來水每天需供38萬噸，除鑿用地下水27萬噸地下水及雲林湖山水庫外，彰化市、和美鎮6里、花壇鄉白沙及岩竹村的自來水源，每天約需8萬噸自來源，則由來自台中地區供應，此次台中及苗栗進入供水紅燈限水措施，位在供水末端的北彰化，用水更是吃緊，如果第三口伏流水井完成供水，合計三口井伏流水井就可以供應3萬噸，對於供水調配大有幫助。

彰化縣長王惠美今天上午與經濟部水利署長賴建信等人陪同，視察彰化市田中里烏溪堤防烏溪伏流水工程，賴建信說，伏流水井是取自運用在溪床下的水，經淨水廠再加以處理，對於今年連續枯旱將有很大幫助，從過去經驗來看，以往的1萬噸備源水源就可以有很大的效果，未來也將再規劃雨水再利用等，共同解決缺水危機。

賴建信說，目前除彰化市這三口伏流水井外，在彰化縣還要在濁水溪開發伏流水井，另台中市大安溪的伏流水井昨天也已決標，除了可以應急外，平時也可以做為儲備水源。就長遠來說，則在於烏溪鳥嘴潭人工湖的興建，期程是兩年內完成，第一階段可在今年年底前供水，完成後，21萬噸可供彰化縣使用，可取代地下水源，提供更優質的自來水，其餘4萬噸則供應南投縣。

王惠美表示，她當立委時，就積極爭取烏溪開發伏流水，因此有福田兩口伏流水井供水，很感謝水利署要在短短一個月開發伏流水，協助解決缺水危機，而彰化縣政府面對此次限水，已向自來水公司協調，提供40多個供水站供民眾使用，消防局的水庫車也已清毒完畢隨時可以支援，另外，縣內3座汙水處理廠也提供回收水，給大家做為非食用水使用，歡迎鄉親前往免費取用。

縣府水資處表示，彰化市水資源回收中心、二林汙水廠及鹿港福興水資源回收中心等，是目前彰化縣已啟用的3座汙水處理廠，專門收集民生汙水，經處理過後的水進行回收再利用，即日起皆開放提供民眾及各機關取用，假日也無休，取水時間為上午8時到下午5時，請向廠區人員辦理登記，並由廠區人員陪同取水，須使用在清洗道路、澆花等非人體使用。

經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急，彰化縣長王惠美（右1）及水利署長賴建信（右2）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急，彰化縣長王惠美（右1）及水利署長賴建信（右2）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。記者劉明岩／攝影
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用，彰化縣長王惠美（右1）及水利署長賴建信（右2）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用，彰化縣長王惠美（右1）及水利署長賴建信（右2）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。彰化縣長王惠美（左2）及水利署長賴建信（左3）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
經濟部水利署在烏溪彰化市田中段開鑿第三口伏流水井，預定一個月後完工，可供水兩萬噸，解決缺水燃眉之急。彰化縣長王惠美（左2）及水利署長賴建信（左3）今天前往視察工程 。記者劉明岩／攝影
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用。圖／台水公司第11區管理處提供
彰化市烏溪福田兩口伏流水井已經供水，每天供水1萬噸，經過淨水場處理，水質優良，足供彰化市東郊用戶使用。圖／台水公司第11區管理處提供

水利署 地下水

延伸閱讀

台中、苗栗停水不公平？ 水利署讓數字來說話

限水分藍綠？王美花：絕對沒有 也不可能有

高雄水情4月1日將亮橙燈 市府提前演練水車供水

限水分藍綠？ 蘇貞昌：真是天方夜譚

相關新聞

顏寬恒也公開體重 為陪伴孫女發願「3個月減重10公斤」

桃園市長鄭文燦日前拍影片揭露他的體重只有79.8公斤，引發熱議。台中市前立委顏寬恒，今日也發文公開自己的體重「89.5公...

清明連假防塞車 名間交流道管制、溪頭滿場分流

清明節4天連假即將到來，為了預防國道3號車流爆滿，4月4、5日名間交流道上午7時到晚間7時雙向封閉，車輛只下不上，南投縣...

水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

因天旱雨少，水情嚴峻，台中、北彰地區自來水預定4月6日起，「供五停二」輪流供水，由於四月預期仍無足夠雨量，在這場供水延長...

中捷綠線昨天試營運首日運量5.5萬人次 備戰周末與連假

台中捷運綠線昨天恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次，前3大熱門車站依序是高鐵台中站、市政府站、北屯總站。台中捷運公...

螢火蟲旺季台中山城湧人潮 4月10日起實施交通疏導措施

每年4 、5 月份螢火蟲季期間，台中市東勢區及新社區因好山好水自然繁殖大批的螢火蟲，常吸引中部地區，甚至全國遊客前往賞螢...

中捷周邊商品熱賣 「小綠綠福利社」辦4天快閃日

台中捷運綠線已展開試營運，粉絲們敲碗的小綠綠周邊商品，除車站販賣機全面上線販售周邊商品外，「小綠綠福利社」快閃店花車安排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。