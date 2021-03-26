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民代爭取！烏日九德國小活動中心地下停車場有譜了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員陳世凱今天上午與相關單位共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員陳世凱今天上午與相關單位共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。記者趙容萱／攝影

立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員陳世凱今天上午與相關單位共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。蔡其昌說，九德里是烏日最大里，九德國小至今沒活動中心，學生畢業典禮、下雨沒有室內空間可使用，明顯教育匱乏，經陳柏惟等人一直在爭取居民也能共用的活動中心，故邀集相關單位來會勘，成功爭取先期設計費，期盼能夠解決里內長期沒有大型活動中心、無停車空間問題。

蔡其昌、陳柏惟今天邀集台中市議員陳世凱、教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志、台中市政府教育局專門委員郭明洲、台中市政府交通局專門委員許昭琮共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。

九德國小校長劉紀盈說，目前校內1至6年級45班共1170名學生。學生一直以來缺乏大型的活動中心，導致學校在舉行相關活動時都必須選擇在晚上舉行，而學生活動中心將設於學校現風雨操場位置，如果順利建設完成可以解決學生缺乏室內活動中心的需求，教學品質也會更加改善。

九德國小活動中心新建計畫，將舊有風雨球場拆除後興建地上一層約448坪的活動中心，裡頭包含完善建築消防、水電空調、廣播舞台及座椅球場等運動設施以及包含一地下停車場，由陳世凱轉陳蔡其昌、陳柏惟共同爭取建設經費，促成活動中心以及地下停車場興建計畫案。

陳柏惟表示說，學生教學活動空間或是居民生活空間需求，都應該被重視，感謝蔡其昌協助他與陳世凱共同爭取新的活動中心，也為民眾爭取到一座需求已久的停車空間，經費的部分他與蔡副院長會在立院共同努力爭取，但相關的法規與設計規劃有賴市府教育局、交通局盡速來做先行設計後送到中央，才能讓此案順利來推行。

陳世凱提到，他從十年前擔任議員開始就開始推動九德國小地下停車場以及持續爭取活動中心的興建案，但礙於經費一直無法實行，故透過蔡其昌爭取，期盼該案落成後，可舒緩九德里停車空間嚴重不足的問題，也能夠給九德國小孩童更優質寬廣活動環境。

立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員陳世凱今天上午與相關單位共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員陳世凱今天上午與相關單位共同會勘烏日區九德國小活動中心新建計畫。記者趙容萱／攝影

德國 蔡其昌 陳柏惟

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