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清明連假防塞車 名間交流道管制、溪頭滿場分流

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
清明節連假，溪頭將實施停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／南投縣警局提供
清明節連假，溪頭將實施停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／南投縣警局提供

清明節4天連假即將到來，為了預防國道3號車流爆滿，4月4、5日名間交流道上午7時到晚間7時雙向封閉，車輛只下不上，南投縣警察局因應匝道封閉，加強交通疏導；溪頭風景區連假也將實施滿場分流，若停車場客滿，將引導車輛改往周邊其他景點，維持交通順暢。

防範新冠肺炎疫情，政府鼓勵線上祭祖，但成效不高，大多數國人仍選擇清明節返家掃墓，也有民眾計畫利用4天連假出遊，高公局和南投縣警局預期清明連假，車流量將大增。

國道3號名間交流道過去連假經常封閉入口匝道，導致用路人抱怨得遶路通行。這次清明連假，高公局公告連假最後二天，4月4日、5日雙向入口匝道仍將封閉，但時間從全天封閉，調整為每天上午7時到下午7時，緩解尖峰時間車流量，方便車輛利用離峰期間從名間交流道上國3。

南投縣警局也安排在交流道入口加派警力疏導，引導其他用路人車走台3線從南投、中興交流道上國道，平面道路也會視路況調撥車道，紓解車潮。

因為連假期間，溪頭風景區車流量大導致竹山交流道、延溪公路嚴重回堵，連居民出入都受影響，苦不堪言。為了解決連續假期溪頭塞車問題，竹山警分局也將實施「溪頭停車場滿場分流交通管制」措施，每天上午9至12時當停車場已經停滿，便引導車輛轉往其他風景區旅遊。

警方也建議，連假期間遇到風景區車多壅塞，可多利用替代道路，溪頭除了延溪公路外，也能改走小半天投55線，日月潭、清境、合歡山若國道6號回堵，可改走台14線，日月潭另可行駛台21、台16、台3線再接國道3號，避免連假出遊塞車。

清明節連假，溪頭將實施停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／南投縣警局提供
清明節連假，溪頭將實施停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／南投縣警局提供

連假 國道

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