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季節限定不能錯過！東勢林場螢火蟲大爆發可達30萬隻
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，其中，東勢林場遊樂區的螢火蟲數量眾多，每年吸引不少遊客前往賞螢，東勢林場今年更推出平日夜間賞螢星光票只要160元。另外，和平區的八仙山森林遊樂區及新社區也是賞螢勝地。
東勢林場的螢火蟲以黑翅螢為主，4月份中、下旬進入最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，天色一暗，山城中的螢火蟲翩翩飛舞，相當壯觀。
為了讓遊客能瞭解螢火蟲，並認識螢火蟲的棲息環境，東勢林場於4月1日至5月2日推出「探索賞螢領地，集合希望之光」打卡闖關活動，凡購票入場的遊客，前往各關卡打卡上傳，只要集滿4個關卡即可獲得精美小禮物。4月2日至4月5日清明節假期再推出定時導覽和原木杯墊DIY等活動。
4、5月賞螢期間，東勢林場也在每晚7時和8時各安排一場賞螢導覽解說，由林場解說員帶領遊客前往螢火蟲的棲息地賞螢；並推出賞螢星光票的優惠活動，自4月1日起至5月2日止，於平日周一至周四下午3時以後入場，夜間賞螢星光票只要160元，還有限量的住宿和露營專案。
台中市府觀光旅遊局也推薦和平區的八仙山森林遊樂區，因森林蒼翠、環境清幽，鮮少人為干擾，加上佳保溪、十文溪保有潔淨清澈的水質，營造出螢火蟲最佳的棲息地。
另外，賞花勝地新社區也是個賞螢的好去處。新社區多家休閒農場，用心保留原始森林生態，營造出適合螢火蟲生長的環境。每到夏初，在完全沒有光害的林間，時常可以驚喜發現一閃一閃的螢光小精靈在身邊飛舞。
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