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南投縣梅子節正式開跑 信義鄉青梅產量略為成長

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影
2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影

梅子是南投縣的重要「綠金」，2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，信義鄉農會表示，今年產量將略為成長到4000公噸，平均產地平均進價可維持往年的40元，未來國姓、仁愛、水里、信義等鄉農會，將於全省各地辦理食農教育-手作青梅體驗推廣活動。

南投縣農業處處長陳瑞慶表示，梅子是縣內主要經濟農作物，占全國栽培總面積的32%，占全國青梅產量的三分之一以上，主要產地包括信義、水里、國姓及仁愛等地，為訪客必來之「梅子故鄉」，產期在3月下旬至5月初，農業產值數億元，加工製品有脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醋、梅酒及梅精等，附加產值也很高。

信義鄉農會總幹事何建中說，今年初梅花大爆發下，原本預期是大豐年，若不是去年少雨的影響，果實受到影響，不過上周的一波及時雨，讓梅子產地傳來好消息，以去年收穫3800公噸，今年初估可以收到4000公噸青梅，更為維持青梅果相能夠更好，已通知果農延後採收，收購期到4月底。

農業處指出，梅子是一種鹼性食品，能平衡人體的酸鹼值，而南投縣的梅子品質極佳，營養十分豐富，含鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種豐富的有機酸，是最保健的在地農特產品。

2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影
2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影
2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影
2021年南投梅子節上午在信義鄉梅子夢工廠揭開序幕，農會表示今年初估可以收到4000公噸青梅。記者黑中亮／攝影

農會 食農教育 南投縣農

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