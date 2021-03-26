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台中豐陽國中活動中心完工啟用 舞台籃球場設施都到位
台中市豐陽國中校內活動中心缺乏內部設施，儘管活動中心已於2016年正式完工，但因核定經費不足，讓原先規劃的舞台設備、籃球場等周邊設施，都因缺乏經費而無法建置，立委江啟臣立即邀請相關單位舉辦會勘，歷經多次溝通協調後，最終成功爭取教育部國教署及體育署經費，補助活動中心燈光、音響、布幕等舞台設備，室內籃球場也鋪設木質地板與周邊設施，昨日完工啟用。
台中市府教育局副局長方炳坤指出，豐陽國中多功能活動中心主體興建工程，獲市府補助4500萬元；內部設備及籃球場地工程獲中央補助1346萬元、市府補助434萬元，總經費計6280萬元，今年3月順利完工，提供師生優質完善的教學空間及體育團隊的訓練環境，也提供社區民眾更舒適的活動場域。
豐陽國中校長蔡瑞昌表示，活動中心舞台以劇場規格設計，包含專業音響、燈光及布幕，可供專業表演，另有木質籃球場地，輔以防護墊及電子計分設備，加強保護隊員訓練安全，更可辦理各項球類運動賽事，帶動學校運動風氣。
另外，台中市豐原區富春國小由於跑道年久失修，操場龜裂破損嚴重，立委江啟臣也向教育部體育署爭取300萬元經費整建，將於4月1日上午完工啟用，要還給孩童們安全平穩的運動環境。
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