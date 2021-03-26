中捷恢復試營運首日5.5萬人次 符合預期

台中捷運綠線昨天起恢復試營運，台中捷運公司今天指出，首日總運量達5萬5205人次，首日恢復民眾試乘情況良好，運量符合預期，將備戰恢復試營運期間首個週末及清明連假人潮。

中捷綠線於民國109年11月16日啟動試營運，試營運第6天的11月21日，發生聯結器軸心斷裂事件，暫停試營運。經過多月檢討、修配與測試後，3月25日起恢復免費搭乘試營運。

中捷公司表示，恢復試營運期間至4月23日，比照正常營運班表在每日上午6時至晚間12時發車，恢復試營運首日全線總運量達5萬5205人次；以各車站運量來看，高鐵台中站以9320人次居冠，2、3名分別為市政府站5840人次及北屯總站5040人次。

中捷公司指出，去年底試營運6天曾創下48.5萬人次，許多民眾上次已經搭乘捷運嚐鮮，這次恢復試營運首日，在月台、車廂拍照的民眾比較少，顯示搭車嚐鮮旅客減少。

另外，這次營運時間從上午6時開始，較上次提早1小時，通學、通勤旅客明顯增加，趨近正式營運的樣態，中捷公司估算正式通車第1年日平均運量為5萬1500人次，試營運平均運量會較高，首日運量符合預期。

中捷公司表示，明後天是恢復試營運期間第1個週末，運量將再提升；下週是長達4天的清明連假，返鄉及觀光的人潮將大增，預計會創下運量高峰。

中捷公司已擬定疏導措施，月台及大廳層人潮若過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數，並將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。