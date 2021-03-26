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四月清明連假 紙風車「諸葛四郎」台中豐原免費演出
四月兒童節連假，台中市文化局2021兒童藝術節的開場大戲邀請「紙風車劇團」4月2日晚上7點在豐原體育場，帶來經典漫畫所改編的「諸葛四郎」演出，這也是紙風車劇團在歷經道具工廠失火，克服困難製作全新的道具布景，首次進行的戶外公演。
台中市文化局表示，演出是免費入場，台中市長盧秀燕歡迎親子一起來看戲。
「諸葛四郎」漫畫是葉宏甲老師創作，五十、六十年代民眾共同的記憶，一則則曲折離奇的故事，讓孩子們每週都為了四郎與真平的安危、故事背後之謎而魂縈夢牽、陶醉其中，甚至玩遊戲的時候，總要帶著一把寶劍，幻想著一起冒險天涯。
「諸葛四郎」對老一輩是回憶，對中生代是傳說，對現代的孩子是認識與創新。藉由紙風車劇團演出，盼創造祖孫三代的共同話題，讓長輩重溫兒時回憶，也能藉此與後輩分享童年迷戀的漫畫故事，增添家人之間的互動與樂趣。
紙風車劇團改編這一部台灣珍貴文化資產，綜合取材「大鬥雙假面」、「大戰魔鬼黨」、「決戰黑蛇團」三部情節，將四郎與真平結伴展開冒險旅程，搬上舞台做了不一樣的想像，結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，在虛實交錯之間，展開曲折冒險的故事。
造型上更以現代動漫造型結合古裝，讓原本黑白世界中的人物，增添視覺與角色的情感渲染。也希望藉由這齣戲，傳遞觀眾俠義精神、重視友誼、寬恕敵人和面對困難的勇氣，及運用機智破解困境處變不驚的智慧。
文化局表示，今年邁入第18屆的臺中兒童藝術節，秉持「藝文種子、遍地開花」的理念，7月至9月也將安排更多優質的演出在山海屯城接連登場。因應新冠肺炎疫情，提醒民眾參與活動時，務必全程佩戴口罩，保持社交距離，配合手部消毒、測量額溫及實聯制等相關防疫措施。
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