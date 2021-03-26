好消息！矽品精密擬投資800億 落腳中科二林園區

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密高層，今天上午在拜會彰化縣長王惠美後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，未來8到10年如滿載運轉預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。

縣府指出，依矽品精密資深副總經理簡坤義表示，中科四期二林園區，將做為該公司未來長期發展的重要基地，目前正在做建廠規劃，預計將於今年下半年啟動建設。

王惠美表示，日月光集團轄下的矽品精密能選擇投資彰化，印證彰化優越的投資環境，縣府團隊將積極配合矽品進駐，同步啟動快速行政作業流程，加速二林園區附近二林及溪湖生活圈週邊公共基礎建設、台76線芳苑至埔鹽延伸國道中山高速公路的交通聯外道路開闢，藉由封測指標大廠矽品精密進駐，希望能為中科二林園區起到龍頭作用，引入更多活水與商機，並配合二林精密機械園區的開闢，吸引更多上下游產業進駐，推升整體彰化西南角的就業機會與經濟成長。

縣府表示，矽品公司在2007年設立彰化廠，原本預估8年滿載運轉，但在第5年就達標，是彰化重要的高科技產業，4000多名員工中，有超過一半是彰化的子弟， 矽品公司為延續在彰化合作情誼，兩度拜會王縣長尋求協助設廠事宜，經縣府團隊提供簡報及各項區位的細節，很快取得共識定案，並在2月中旬經矽品董事會正式通過取得園區設廠用地。