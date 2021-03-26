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好消息！矽品精密擬投資800億 落腳中科二林園區

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密資深副總經理簡坤義（中），今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密資深副總經理簡坤義（中），今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密高層，今天上午在拜會彰化縣長王惠美後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，未來8到10年如滿載運轉預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。

縣府指出，依矽品精密資深副總經理簡坤義表示，中科四期二林園區，將做為該公司未來長期發展的重要基地，目前正在做建廠規劃，預計將於今年下半年啟動建設。

王惠美表示，日月光集團轄下的矽品精密能選擇投資彰化，印證彰化優越的投資環境，縣府團隊將積極配合矽品進駐，同步啟動快速行政作業流程，加速二林園區附近二林及溪湖生活圈週邊公共基礎建設、台76線芳苑至埔鹽延伸國道中山高速公路的交通聯外道路開闢，藉由封測指標大廠矽品精密進駐，希望能為中科二林園區起到龍頭作用，引入更多活水與商機，並配合二林精密機械園區的開闢，吸引更多上下游產業進駐，推升整體彰化西南角的就業機會與經濟成長。

縣府表示，矽品公司在2007年設立彰化廠，原本預估8年滿載運轉，但在第5年就達標，是彰化重要的高科技產業，4000多名員工中，有超過一半是彰化的子弟， 矽品公司為延續在彰化合作情誼，兩度拜會王縣長尋求協助設廠事宜，經縣府團隊提供簡報及各項區位的細節，很快取得共識定案，並在2月中旬經矽品董事會正式通過取得園區設廠用地。

縣府強調，矽品精密在中科二林園區設廠，未來將成為中台灣高科技產業聚落，可望吸引更多在地鄉親及外縣市的求職者彰漂到二林基地，共同加入矽品精密等科技大廠，發揮所長安心在彰化成家立業。

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密資深副總經理簡坤義（右4），今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右5）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密資深副總經理簡坤義（右4），今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右5）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密高層人員，今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密高層人員，今天上午在拜會彰化縣長王惠美（右）後，正式宣布，在彰化縣政府與科技部中部科學園區管理局的積極協助之下，將落腳彰化中科二林園區
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密宣布，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃（圈紅處），未來8到10年如滿載運轉，預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。圖／彰化縣政府提供
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密宣布，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃（圈紅處），未來8到10年如滿載運轉，預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。圖／彰化縣政府提供
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密宣布，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，未來8到10年如滿載運轉，預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。圖／彰化縣政府提供
封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密宣布，將落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，未來8到10年如滿載運轉，預估投資金額約800億元，可為彰化增加7500個工作機會。圖／彰化縣政府提供

王惠美 國道

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