螢火蟲旺季台中山城湧人潮 4月10日起實施交通疏導措施

每年4 、5 月份螢火蟲季期間，台中市東勢區及新社區因好山好水自然繁殖大批的螢火蟲，常吸引中部地區，甚至全國遊客前往賞螢，大量遊客同時湧入，導致停車位不足及車輛壅塞情況，尤其是往東勢林場的聯外道路僅有勢林街，沒有其他替代道路，更容易造成瞬間車潮帶來的道路壅塞。東勢警分局4月10日至25日實施交通疏導措施，呼籲遊客配合。

東勢警分局於4月10日至25日活動期間，為因應易壅塞路段與驟增車流，除編排交通疏導崗平日3處，假日11處，全力執行交通疏導勤務作為，並協調東勢林場聘請義交協勤。另由東勢林場派員定時巡視停車場，如停車場將滿時，即透過警廣呼籲民眾轉往鄰近景點避免陷入車陣。

東勢警分局除歡迎各地遊客到東勢賞螢外，也籲請欲前往參觀的民眾，多利用平日前往觀賞，建議自行開車前往的民眾路線如下：由市區往東勢：台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場；由苗栗往東勢：台3線東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。

離場時由東勢往市區：東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

東勢警分局表示，遇到停車場爆滿時，請配合警方疏導，或可先至周邊鄰近景點，包括和平谷關、八仙山、大雪山及東勢、石岡、卓蘭商圈遊覽，以減少等待往林場停車時間。