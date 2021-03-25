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中捷試營運首日 晚間7點止運量4.2萬人次「符合預期」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運試營運首日，到晚上7點營運13個小時，載客量達4·7萬人次。記者陳秋雲/攝影
台中捷運試營運首日，到晚上7點營運13個小時，載客量達4·7萬人次。記者陳秋雲/攝影

台中捷運綠線今起恢復試營運，首日到晚上7點止，累計運量達4萬2103人次。台中捷運公司表示，試乘狀況良好，運量符合預期。

中捷公司表示，去年底試營運6天創下48.5萬人次，不少民眾上次已搭乘捷運嘗鮮，試營運首日在月台、車廂拍照打卡的民眾相對減少。

這次營運時間從清晨6點開始，較上次提早1小時，通學、通勤的旅客明顯增加，趨近正式營運的樣態，首日運量符合預期。距晚上12點15分末班高鐵站開回北屯總站還有5個多小時。

中捷公司指出，試營運第2周將遇上長達4天的清明連假，返鄉及觀光的人潮將大增，勢必帶動捷運綠線運量大幅成長，中捷公司已擬定疏導措施，若月台及大廳層人潮過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數及將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。

台中捷運

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