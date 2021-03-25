大甲鎮瀾宮媽祖遶境 為防疫禁鑽鑾轎
台中大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天來到彰化縣警察局拜訪局長許錫榮，針對大甲媽遶境活動進行討論；鄭銘坤指出，為作好防疫，媽祖遶境活動不開放民眾鑽鑾轎。
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月9日將從大甲鎮瀾宮起駕，預計花9天8夜在台中市、彰化縣、雲林縣以及嘉義縣等縣市遶境，大甲媽鑾轎進入彰化縣時曾發生暴力搶轎事件，鄭銘坤今天上午特別來到彰化縣警察局，拜訪縣警局長許錫榮等人，討論如何防範遶境活動時可能發生的衝突意外。
鄭銘坤表示，感謝每一年遶境活動來到彰化時，彰化縣警察局全員出動，全力以赴幫忙維持秩序，有的時候發生小衝突，媒體都會大肆報導，所謂的搶轎也是信徒熱情表現。
鄭銘坤說，大家迎接媽祖都是為了求全家平安，他希望不要為了迎接媽祖發生衝突，參與遶境活動的工作人員也會以勸導方式，提醒參與民眾平和理性參與遶境活動，而今年為了作好防疫，也不開放民眾鑽鑾轎。
彰化縣警察局則指出，呼籲參與大甲媽遶境活動的民眾遵守不鑽轎、不搶轎以及不燃放鞭炮3大原則，針對以往容易發生搶轎意外的彰化市民生路地下道以及彰化市永樂街天后宮，會部署優勢警力，確保遶境活動和平順利進行。
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