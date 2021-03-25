20桶廢水處理後僅剩1桶 復盛公司捐設備給朝陽科技大學

水資源珍貴，如何把廢水再利用成為重要課題。以廢水處理著稱的復盛公司，本於善盡企業社會責任，上午特別由東亞區銷售總經理陳隆勛代表捐贈價值150萬元的「真空蒸餾處理廢液設備」給朝陽科技大學，讓該校環境工程與管理系的學生們能有最好的設備進行實務操作。雙方同時簽訂產學合作備忘錄，致力推動聯合國永續發展目標（SDGs），培育優秀環境管理菁英。

陳隆勛說，以大家常用的iphone手機為例，它有許多零件是透過電鍍、表面處理或是切削處理，產生了很多的廢水，而復盛的真空蒸餾機可以把20桶的廢水處理後僅剩1桶，其餘19桶的水還可以循環再利用，這不僅符合朝陽科大推動SDGs的目標，也是復盛公司針對綠色製造、環境永續保護的堅持。

他指出，因為缺水，大家更覺得水資源的重要，近日有更多的企業尋求節能減廢的作法，復盛願意提供這方面的協助和諮詢。

朝陽科大校長鄭道明表示，真空蒸餾處理廢液設備兼具環境保護與永續發展理念，廢水回收再利用不但降低事業廢棄物高額處理成本，更能達到節能節水之效益。他說，朝陽科大歷來致力推動永續發展，污水處理廠每月可以省下1500噸自來水進行循環再利用，節水成效亮眼，有了復盛捐贈的機器，效果將會更為顯著。