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影／中捷試營運首日logo透明卡超夯！單筆一次賣出60張

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
重啟試營運首日，民眾試乘踴躍，對中捷恢復試營運有信心。記者喻文玟／攝影
重啟試營運首日，民眾試乘踴躍，對中捷恢復試營運有信心。記者喻文玟／攝影

台中捷運今天重啟試營運，特製的「中捷logo透明卡」超夯，在18個車站詢問處販售，每張100元，送一本「捷伴台中遊」手冊，各車站上午都有不少人詢問，市政府站有人一口氣買40張，還有民眾幫朋友代購，一次買18張，每一張都要開發票，讓站務員賣到手軟。

記者今天在上午非尖峰時間體驗重啟試營運，分別在3個車站各購買一張「中捷logo透明卡」，是一卡通票種，售出不退換，霧面透明材質，與眾不同，質感不錯。中捷站務人員說，目前數量都充足，詢問度很高。

中捷logo卡售卡狀況，統計截至中午12點，共售出3055張，其中，市政府站售卡量最大，共計531張。另單筆銷售量最大是60張，在大慶站售出。

重啟試營運首日，記者從高鐵台中站出發往北屯總站，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，中捷高鐵台中站每日凌晨0時15分有開往北屯總站的加班車，若從距離捷運最近的出口，步行1分鐘可轉乘，從中間出口往中捷車站大約5分鐘，時間充裕，但有大件行李或嬰幼兒就要再多預估時間。

與台鐵共站的大慶站，有專門通往台鐵的閘門，指示明確。高鐵台中站、大慶、南屯、文心森林公園、水安宮、市政府、松竹站、北屯總站今天平日非尖峰時段，來試乘的民眾不少，也有媽媽特別帶小朋友體驗，還有中信兄弟的小球迷穿棒球裝，到文心崇德拍照。

多數民眾「對中捷有信心」，試營運發生斷軸事件，總比正式營運才發生好，也肯定中市府、中捷公司的改善期程效率，雖然發生斷軸事件，認為這是台灣捷運的寶貴經驗。

今天不少試乘民眾，上一次沒有體驗，這次搭乘一進車廂就「搶站」第一排記錄列車行駛畫面。各列車起步加速度率，明顯比第一次試營運下降，趨於平緩，瞬間加速度減少，乘客明顯感覺起步較穩；少數車站有劃設排隊線，但並非18站都劃設。

張姓民眾說，地上多了排隊線，建議可以畫兩排，有些車站月台寬度不是很足夠，可增加排隊動線容量，但畫綠色似乎有點不明顯。顧姓市民表示，對中捷信心85％，收費後會繼續乘坐，噪音有改善，行車更平穩，但還有進步的空間

另外，中捷公司表示，這次已調降北屯總站至舊社站列車過彎速度，並在兩站間過彎段試辦裝設鋼軌防磨塗佈設備，可降低噪音；但實際體驗在舊社至總站過彎處，仍有明顯的過彎聲音，只是減少高頻的刺耳聲。

「中捷logo透明卡」超夯，在18個車站詢問處販售，每張100元，計截至中午12點，共售出3055張，其中，市政府站售卡量最大，共計531張。記者喻文玟／攝影
「中捷logo透明卡」超夯，在18個車站詢問處販售，每張100元，計截至中午12點，共售出3055張，其中，市政府站售卡量最大，共計531張。記者喻文玟／攝影
文心崇德的中信兄弟主題車站，很吸睛。記者喻文玟／攝影
文心崇德的中信兄弟主題車站，很吸睛。記者喻文玟／攝影

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