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長者重聽拉遠夫妻距離 弘道協助篩檢媒合助聽器改善

聯合報 / 記者林敬家／即時報導
弘道老人基金會協助彰化福興長輩篩檢聽力，守護長者聽力健康。記者林敬家／攝影
弘道老人基金會協助彰化福興長輩篩檢聽力，守護長者聽力健康。記者林敬家／攝影

長者聽力退化影響生活，彰化福興89歲林姓老翁與85歲妻原本感情好，因老翁單耳重聽，阿嬤雙耳嚴重重聽，而很少互動說話，林妻甚至口語表達能力衰退，弘道老人福利基金會於2019年開始推動「守護聽力計畫」，幫長者篩聽力篩檢，並且媒合給重度聽損60到95分貝的居家長輩使用助聽器，讓長者重拾自主生活。

弘道老人福利基金會2019年到2020年間從宜蘭到屏東共篩檢了509位服務的長輩，單耳聽力篩檢未通過的比率高達71.3%，去年針對田中區長輩篩檢，今年彰化福興鄉篩檢的34位長輩中，有70.6%未通過篩檢。

弘道基金彰化服務處長施淑莉說，弘道聽力篩檢出長輩聽損比例高，原因是長輩多在偏鄉或為弱勢，聽力保健觀念較薄弱，聽力不佳無法與人溝通外，也會因聽不到水壺的水煮開聲音、車子喇叭聲等發生危險，沒有聽力刺激，大腦思考力與靈敏度降低下，也提升罹患失智的機率。

華科事業群慈善基金會主任王榮廉協助長輩聽力篩檢，他表示，自然老化、耳朵不當清潔造成細菌感染、長期曝露噪音中，以及壓力耳鳴等是導致聽力損失四大原因，定期篩檢可預防，及早發現可及早治療避免聽力持續退化。

林姓老翁與妻因聽力障礙近年幾乎在家都是各做各的事，家裡靜悄悄，林姓老翁說，聽不清楚最不方便的是東西掉到地上，根本不曉得該從何找起。

弘道基金會媒合元健耳寶口袋型助聽器讓林妻佩戴，她聽到聲音後，激動地想表達心中的喜悅，礙於太久沒有聽到聲音，對於「聽到的話」需要時間理解，而要「回應的話」也有許多字句已忘了如何說，還需要時間練習。

林姓阿嬤雙耳嚴重重聽，戴上助聽器後已可輕鬆聽到聲音。記者林敬家／攝影
林姓阿嬤雙耳嚴重重聽，戴上助聽器後已可輕鬆聽到聲音。記者林敬家／攝影
弘道老人福利基金會媒合下，助聽器業者利用APP協助長輩個別調整助聽器的分貝數，不用到門市調整。記者林敬家／攝影
弘道老人福利基金會媒合下，助聽器業者利用APP協助長輩個別調整助聽器的分貝數，不用到門市調整。記者林敬家／攝影

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