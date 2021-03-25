快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷綠線今試營運 王品去年底開5家新門店搶捷運財

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運綠線今日開始試營運。記者陳秋雲／攝影
台中捷運綠線今日開始試營運。記者陳秋雲／攝影

台中捷運綠線今日開始試營運，也帶動捷運站周邊商機，讓周邊美食成為熱門話題。王品集團看好台中捷運通車商機，去年12月起有5家新門店進駐，4家就在捷運站邊，總計台中捷運綠線18站、其中6站有15家門店，出捷運站「步行10分鐘」，能將王品美食吃透透。

王品集團看好台中捷運站邊商圈人流增加，尤其「文心崇德」商圈是台中美食一級戰區，「和牛涮日式鍋物放題」台中旗艦店去年底進駐「文心崇德」站邊，被網友稱為最難訂的和牛火鍋店；緊鄰「石二鍋經典Fresh店」、「薈麵點」，附近還有西堤和陶板屋，形成「王品一條街」的特殊景象。

另外「水安宮站」靠近公益路餐飲商圈，預料在捷運通車後，戰況更激烈。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，水安宮站旁就是最富盛名的公益路商圈，之前疫情影響不少店家歇業，隨著疫情趨緩，以及捷運通車，再加上大型連鎖餐飲集團積極展店，可望讓公益路商圈重新吸納觀光人潮，重回榮景。

王品集團在公益路商圈原本就有西堤、石二鍋、12mini，看好捷運通車效應，「享鴨」和「聚北海道鍋物」以複合店型進駐公益路2段商圈，一個門市地址，讓消費者有兩種用餐選擇。

而在「文心中清」站有hot 7新鉄板料理、「文華高中」站有王品牛排和夏慕尼、「市政府」站有石二鍋、「文心森林公園」站有藝奇日本料理。

王品集團指出，台中捷運上一次試營運，6天高達48.5萬搭乘人次，台中捷運綠線18站，一路欣賞台中美景，從頭搭到尾，只要35分鐘。看好台中捷運通車帶來的城市新樣貌，希望未來站站都能有王品集團的餐廳，可搭著捷運賞市景吃王品美食。

台中捷運 疫情

延伸閱讀

高雄綠1公車 改分為綠1南、綠1北2路線

中捷恢復試營運 乘客大讚列車行駛有較平穩

中捷試營運首日 盧秀燕：捷運蓋十幾年「百感交集」

通車25週年口罩太夯 北捷新增兌換時間

相關新聞

「餃情」助農分享熱騰騰餃子 競標千元高麗菜創天價　

高麗菜全國第四大產區的彰化縣，在西南角鄉鎮集中種植，二林鎮婦女會今天直接向農民購買400顆高麗菜並現場競拍高麗菜花束，永...

影／中捷試營運首日logo透明卡超夯！單筆一次賣出60張

台中捷運今天重啟試營運，特製的「中捷logo透明卡」超夯，在18個車站詢問處販售，每張100元，送一本「捷伴台中遊」手冊...

台中西濱清水路段風沙大擾民 今年底前完成植被改善

西濱快速公路是南北往來重要公路，其中在台中市清水區海口路至護岸路間西濱橋下安全島內長期以來皆無相關設施，易受天候影響產生...

長者重聽拉遠夫妻距離 弘道協助篩檢媒合助聽器改善

長者聽力退化影響生活，彰化福興89歲林姓老翁與85歲妻原本感情好，因老翁單耳重聽，阿嬤雙耳嚴重重聽，而很少互動說話，林妻...

中捷綠線今試營運 王品去年底開5家新門店搶捷運財

台中捷運綠線今日開始試營運，也帶動捷運站周邊商機，讓周邊美食成為熱門話題。王品集團看好台中捷運通車商機，去年12月起有5...

國3耐震補強將完工 沙雕園區納入共融親子公園

南投縣缺乏大型親子公園，國道三號去年進行高架橋耐震補強工程今年即將完工，橋下的南投沙雕藝術園區將重新規畫，南投縣議員張嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。