中捷綠線今試營運 王品去年底開5家新門店搶捷運財

台中捷運綠線今日開始試營運，也帶動捷運站周邊商機，讓周邊美食成為熱門話題。王品集團看好台中捷運通車商機，去年12月起有5家新門店進駐，4家就在捷運站邊，總計台中捷運綠線18站、其中6站有15家門店，出捷運站「步行10分鐘」，能將王品美食吃透透。

王品集團看好台中捷運站邊商圈人流增加，尤其「文心崇德」商圈是台中美食一級戰區，「和牛涮日式鍋物放題」台中旗艦店去年底進駐「文心崇德」站邊，被網友稱為最難訂的和牛火鍋店；緊鄰「石二鍋經典Fresh店」、「薈麵點」，附近還有西堤和陶板屋，形成「王品一條街」的特殊景象。

另外「水安宮站」靠近公益路餐飲商圈，預料在捷運通車後，戰況更激烈。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，水安宮站旁就是最富盛名的公益路商圈，之前疫情影響不少店家歇業，隨著疫情趨緩，以及捷運通車，再加上大型連鎖餐飲集團積極展店，可望讓公益路商圈重新吸納觀光人潮，重回榮景。

王品集團在公益路商圈原本就有西堤、石二鍋、12mini，看好捷運通車效應，「享鴨」和「聚北海道鍋物」以複合店型進駐公益路2段商圈，一個門市地址，讓消費者有兩種用餐選擇。

而在「文心中清」站有hot 7新鉄板料理、「文華高中」站有王品牛排和夏慕尼、「市政府」站有石二鍋、「文心森林公園」站有藝奇日本料理。

王品集團指出，台中捷運上一次試營運，6天高達48.5萬搭乘人次，台中捷運綠線18站，一路欣賞台中美景，從頭搭到尾，只要35分鐘。看好台中捷運通車帶來的城市新樣貌，希望未來站站都能有王品集團的餐廳，可搭著捷運賞市景吃王品美食。