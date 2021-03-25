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國3耐震補強將完工 沙雕園區納入共融親子公園

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興新村兒童公園遊憩設施豐富，常可看到兒童、青少年開心嬉戲。記者江良誠／攝影
中興新村兒童公園遊憩設施豐富，常可看到兒童、青少年開心嬉戲。記者江良誠／攝影

南投縣缺乏大型親子公園，國道三號去年進行高架橋耐震補強工程今年即將完工，橋下的南投沙雕藝術園區將重新規畫，南投縣議員張嘉哲建議，應該將親子公園也納入沙雕園區規畫，提供民眾更多親子共融的遊憩空間。

南投縣目前僅中興新村、草屯鎮有兒童公園，每到假日常看許多家長帶著孩子在公園遊憩，小朋友玩得很高興，父母也安心。但親子共融公園相當缺乏，縣政府最近在名間鄉苗圃生態公園打造首座無年齡差別的共融公園，設置大型磨石子溜滑梯、草坡攀爬區、景觀平台、鳥巢盪鞦韆及各式遊具，預計夏季啟用。

國道三號南投路段因橋墩耐震補強工程，去年8月起封閉貓羅溪堤防道路，範圍從南投市綠美橋到中華路之間。南投縣沙雕藝術園區因在施工範圍，縣政府去年配合停辦沙雕展。隨著補強工程陸續完工，縣府也將重新規畫沙雕藝術園區。

縣議員張嘉哲說，打造親子共融公園，讓孩子能快樂遊玩，是許多家長的心聲。沙雕藝術園區過去在南投燈會期間相當熱門，但燈會結束後參觀人數明顯下降，如果能將沙雕園區納入共融公園規畫，提供親子遊憩設施，提供家長和兒童便利的遊憩環境，也能提升沙雕園區利用率。

文化局長林榮森說，國道3號橋下空間仍在施工，高公局仍未確定橋下空間交由南投縣政府管理的時程。沙雕園區適合大小朋友參觀，園區規畫會納入親子共融概念，提供更好的遊憩環境。

張嘉哲也建議，南投縣公設地保留解編超過180公頃，未來解編時也應納入共融公園考量。南投縣長林明溱說，縣府也將以一鄉鎮一樂園目標，打造銀髮長輩、年輕夫婦、兒童的休閒公園空間。

國道三號南投段橋下空間廣闊，僅部分做道路使用，南投縣政府希望規畫為運動場，方便民眾運動。記者江良誠／攝影
國道三號南投段橋下空間廣闊，僅部分做道路使用，南投縣政府希望規畫為運動場，方便民眾運動。記者江良誠／攝影
國道三號南投段橋梁補強工程陸續完工，南投縣政府將規畫為籃球場、網球場，提供民眾運動。記者江良誠／攝影
國道三號南投段橋梁補強工程陸續完工，南投縣政府將規畫為籃球場、網球場，提供民眾運動。記者江良誠／攝影
中興新村兒童公園沙池常有幼兒自在嬉戲，安全環境也讓陪伴的家長相當安心。記者江良誠／攝影
中興新村兒童公園沙池常有幼兒自在嬉戲，安全環境也讓陪伴的家長相當安心。記者江良誠／攝影

沙雕 親子 國道

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