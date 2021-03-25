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「餃情」助農分享熱騰騰餃子 競標千元高麗菜創天價　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林婦女會舉辦助農好「餃」情，購買高麗菜包水餃，現包現煮現吃，新鮮美味。記者簡慧珍／攝影
二林婦女會舉辦助農好「餃」情，購買高麗菜包水餃，現包現煮現吃，新鮮美味。記者簡慧珍／攝影

高麗菜全國第四大產區的彰化縣，在西南角鄉鎮集中種植，二林鎮婦女會今天直接向農民購買400顆高麗菜並現場競拍高麗菜花束，永溢環保公司以1000元搶標，創下今年彰化高麗菜身價的最高紀錄。

二林鎮婦女會今天主辦「搶救高麗菜　助農好餃情」，二林鎮婦聯會和華山基金會二林天使站到二林鎮立圖書館協辦，從洗菜、切菜到拌彰化健康豬絞肉，用掉兩箱約15顆高麗菜，動員20多名會員包高麗菜水餃，三口鍋子火力全開煮熟，會員和弱勢民眾分享熱騰騰餃子。

高麗菜水餃作法簡單，婦女會人員表示，訣竅在於高麗菜切碎後加鹽攪拌，醃製約一小時出水，瀝乾鹹菜汁後，加溫開水沖泡片刻，洗去鹽分並擠壓去除多餘水分，此時拌入彰化健康豬絞肉和佐料，不必再加鹽，可放少許醬油，讓高麗菜水餃有一點醬味。

二林鎮婦女會理事長謝彥慧說，「菜金菜土」，最近高麗菜菜價實在不理想，有些農民索性開放菜圃自採，民眾買到便宜高麗菜，農民省了摘採和運輸的成本，但這不是解決的辦法，二林鎮婦女會為了幫助農民，產地直購高麗菜包水餃、競拍高麗菜，一方面推廣高麗菜料理也扶助弱勢團體。

單顆高麗菜被包紮成花束叫價競拍，永溢環保公司以1000元買下，另捐款1萬元給華山基金會助老，二林鎮婦女會買400顆高麗菜，半數分享一般家庭作炒高麗菜、煮高麗菜湯、醃高麗菜、高麗菜水餃，另外200顆捐給華山基金會。

助農好餃情競標高麗菜，由永溢環保公司以1000元買下單顆高麗菜花束。記者簡慧珍／攝影
助農好餃情競標高麗菜，由永溢環保公司以1000元買下單顆高麗菜花束。記者簡慧珍／攝影

高麗菜 農民

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