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弘光師生包高麗菜水餃、調木瓜牛奶 加值農產助弱勢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。圖／弘光科大提供
弘光科大創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。圖／弘光科大提供

高麗菜價慘跌，農民血本無歸。弘光科技大學因師生長期到彰化縣芳苑鄉社區服務，獲贈上百斤高麗菜，還有企業送木瓜，餐旅管理系師生拿來包高麗菜水餃、調製木瓜牛奶後在校內銷售，所得捐給華山基金會，師生本月27日也將前往漢寶濕地淨灘，使用當地高麗菜包水餃，分送給弱勢家庭與獨居長輩，用專業與愛心，加值農產品反饋社會。

弘光科大服務學習組長張簡琳玲表示，高麗菜價慘跌，彰化縣在地企業、民代為了挺農民，購買大量的高麗菜分送給學校及社區，弘光師生長期到芳苑鄉漢寶村淨灘及從事社區服務，獲贈4大箱上百斤的高麗菜。另外，木瓜進入盛產季，台灣玻璃館董事長林肇睢為挺農民，也購買木瓜四處分送，她又拿到2大箱的木瓜。

為了讓愛心農產品加值，張簡琳玲靈機一動，請餐旅系助理教授鄭錦慶指導系上技優團隊學生，用高麗菜調製餡料包水餃，短短兩天包了2500顆水餃，並請餐旅系助理教授許素鈴協助，指導創意飲調社學生調製木瓜牛奶，在學校賣水餃、木瓜牛奶，所得捐給華山基金會。漢寶村菜農林世郎得知後，再加碼送2箱高麗菜給學生包水餃。

「把農民棄採的高麗菜變成黃金，很有意義！」鄭錦慶表示，高麗菜價廉不敷成本，農民不採收任意放在田裡就會變成堆肥，現在師生有機會幫助農民，學生學有專精，利用自己手藝包水餃，義賣所得捐給弱勢團體，一舉兩得，也鼓勵學生多參加。

學生翁堂凱指出，大學生發揮自己專業力量回饋社會，用低價的高麗菜用來創造商機，很有意義，還能訓練製作麵食手感，每一個水餃都是我們的心意。

另一位學生高敬婷說，雖然利用課餘時間幫忙，犧牲了娛樂時間，卻多了一份助人的快樂感與成就感，自己也能發揮所學，為社會盡一份心力。

弘光科大創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。圖／弘光科大提供
弘光科大創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系學生用獲贈的高麗菜包水餃義賣助弱勢。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系學生用獲贈的高麗菜包水餃義賣助弱勢。圖／弘光科大提供

高麗菜 農民

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