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日月潭伊達邵國小迎來湛藍新跑道 碧藍天空湖水相輝映

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供

日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道，全校師生在邵族部落傳統逐鹿歌舞，及同學們貓頭鷹創作展示下，為嶄新亮麗的操場跑道舉行啟用儀式，校長莊永智指出，雖然只是座200公尺全新PU跑道，但深淺雙藍配色，和日月潭碧藍湖水及湛藍天空相輝映。

縣長林明溱表示，連續苦旱數月後，跑道的啟用也迎來大家殷盼的及時雨，可以說是最佳吉兆，因為教育太重要了，像伊達邵操場跑道的校園運動設施更新改善，縣府已經配合完成20多所，地方配合款全由縣府承擔，沒有讓校方擔心沒錢過。

校長莊永智表示，學校操場跑道老舊多年，在縣議員石慶龍等地方士紳努力爭取下，很高興得到縣府力挺，願意負擔配合款，終於獲中央體育署核定260萬元操場跑道整建經費，，昨天在邵族女祭師「先生媽」循古禮祈福後，未來除師生體育教學外，也可提供社區舉辦運動賽事之用。

林明溱並說，7年來，堅持為逾8萬名的學生免費供應營養午餐，累計學生午餐支出已達28億元，但他任內減債5、60億元，但只有重視教育，才能讓孩子在最好的學校環境學習成長，同時得到最好的師資教導陪伴成長。

日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵國小昨天以辦喜事的心情，終於迎來一座全新操場跑道。圖／南投縣政府提供

體育 日月潭 林明溱

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