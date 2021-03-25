員林蜀葵花季吸引畫家寫生 周末辦園遊會

彰化縣員林市蜀葵花季活動今年移師到大埔里運動公園(西區公園)旁舉辦，上萬株萬紫千紅的蜀葵花已開了近五成，最近還吸引台中、雲林等地的畫家到蜀葵花田寫生，27日本周六將舉辦開幕園遊會，民眾入園參觀還可憑2張三月份發票參加摸彩。

員林市長游振雄表示，蜀葵花田自19日開園以來，已有不少遊客慕名組團包車前來參觀，昨天還有繪畫團體趁非假日前來寫生，在美麗的蜀葵花田留下美麗身影。