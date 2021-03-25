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員林蜀葵花季吸引畫家寫生 周末辦園遊會
彰化縣員林市蜀葵花季活動今年移師到大埔里運動公園(西區公園)旁舉辦，上萬株萬紫千紅的蜀葵花已開了近五成，最近還吸引台中、雲林等地的畫家到蜀葵花田寫生，27日本周六將舉辦開幕園遊會，民眾入園參觀還可憑2張三月份發票參加摸彩。
員林市長游振雄表示，蜀葵花田自19日開園以來，已有不少遊客慕名組團包車前來參觀，昨天還有繪畫團體趁非假日前來寫生，在美麗的蜀葵花田留下美麗身影。
蜀葵花又名「一丈紅」，花期長達1個多月，員林蜀葵花季已邁入第七年，3月27日將舉辦開幕園遊會，當天有表演活動、員林人市集設攤，下午2時更有50幾隻金剛鸚鵡於花田展演飛翔，民眾也可憑2張三月份發票參加摸彩，獎品有電視、腳踏車、烤箱等，今年花期預計到4月25日，4月12日為花田養護日，園區則休園一天不開放。
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