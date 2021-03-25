國1彰化到埔鹽系統因這工程壅塞 下午4時前最好改道

今天國道一號彰化交流道到埔鹽系統的南下路段，今天上午8點過後壅塞，最低時速20至24公里，上國道的車輛排隊到匝道口平面道路，許多用路人見苗頭不對，改走平面道路以節省時間，國道警察也建議民眾改走替代道路。

今天彰化交流道到埔鹽系統的國一南下路段平安無事，花壇戰備道之前的路況卻出現「紫爆」，花壇到埔鹽系統之間由黃轉橘，上午9時30分之前還有20至24公里，9時30分之後走走停停，壅塞狀況隨著時間愈加嚴重。

國道警方表示，南下202公里到204公里的內側實施中央分隔島割草作業，工程車輛使用內側車道，加上交通管制，車流速度受影響，割草工程最晚持續到下午4時，在這個時段需要南下的民眾盡量改走替代道路。