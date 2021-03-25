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中捷試營運首日 上午通勤學生是主要客源

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運市府站，今天清晨多是通學通勤旅客，部分趕著搭高鐵。 記者陳秋雲／攝影
台中捷運市府站，今天清晨多是通學通勤旅客，部分趕著搭高鐵。 記者陳秋雲／攝影

台中捷運綠線今天起試營運30天，清晨6點發出首班車，一早各看起來以通學通勤為主，搶搭體驗的民眾明顯減少，列車平穩通過沿線。

中捷綠線這一次是第二度試營運，去年11月17日首度試營運，第一天搭乘有70097人次。

中捷今天再度啟動試營運，清晨6點北屯機廠與烏日高鐵站兩處終端站同時發車，列車平穩通過沿線。

今天試營運，嘗鮮搶搭的民眾明顯減少，如同一般捷運，清晨多以同學通勤民眾為主，還有部分旅客拖行李搭綠線轉乘高鐵。

有來自高雄的旅遊團，則是以體驗台中捷運綠線為號召，不少人起個大早來搭乘。旅客知道列車無人駕駛，行進平穩表示肯定。

這次試營運比照正式營運的運行班表，每日上午6點至晚上24點開放。台中捷運班表如下：

一，營運時間上午6點至晚上24點

二，平日尖峰時間5分鐘1班、離峰時間8分鐘1班

三，假日尖峰時間5分30秒1班，離峰時間8分鐘1班

四，23點過後深夜時段為15分鐘1班

五，因應高鐵末班車，高鐵台中站每日0點15分加班車發車

台中捷運 高鐵

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